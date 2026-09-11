Morta Emma Bonino, Giorgia Meloni annuncia i funerali di Stato ma non saranno prima di martedì 15 settembre

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emma Bonino è morta e per lei sono in arrivo i funerali di Stato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato: “Stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino e anche per l’ex ministro Costa”. I funerali dovrebbero svolgersi all’inizio della prossima settimana, lunedì 14 settembre il Consiglio dei ministri si riunirà per decidere la data.

L’annuncio di Giorgia Meloni su Emma Bonino

A margine dell’inaugurazione di Riso, il festival internazionale del riso a Vercelli, Giorgia Meloni ha annunciato: “Stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino e anche per l’ex ministro Costa, venuto a mancare questa mattina”.

La premier, in un punto stampa a Vercelli, ha aggiunto: “Io e Emma Bonino siamo state due donne veramente molto distanti sui contenuti. Ciò non mi ha mai impedito di rispettare la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista. Su questo eravamo d’accordo”.

Il commento di Riccardo Magi di Più Europa

Il segretario di Più Europa Riccardo Magi ha commentato: “Voglio ringraziare a nome di tutti noi la presidente del Consiglio Meloni alla quale mi ero permesso di suggerire l’ipotesi di funerali di Stato”.

“Credo che saranno a inizio settimana“, ha aggiunto poi Magi. “Immagino che ci sarà anche la camera ardente”. Potrebbe essere già domenica 13 settembre, “in Campidoglio o in Senato”.

Il Consiglio dei ministri è convocato per lunedì 14 settembre, alle ore 10, a Palazzo Chigi: in quell’occasione si deciderà la data delle esequie”.

Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alla memoria di Emma Bonino: “La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente“.

Ancora Mattarella: “Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società”.

Il messaggio prosegue così: “Parlamentare, leader di partito, ministra delle Politiche europee e poi degli Esteri, Commissaria europea, Emma Bonino è stata un punto di riferimento non soltanto in Italia: il suo impegno contro la fame nel mondo, contro la pena di morte, per il Tribunale penale internazionale sono stati motivi di orgoglio per la Repubblica”.

Ancora Mattarella: “Negli ultimi anni la sua priorità era l’unità e la maggiore integrazione dell’Unione Europea: testimone che ha affidato a chi ne ha condiviso pensiero e impegno. Ai familiari e a quanti le sono stati vicini rivolgo un intenso pensiero di vicinanza e solidarietà“.

L’omaggio dell’Unione europea a Emma Bonino

Anche le istituzioni europee hanno reso omaggio a Emma Bonino pubblicando un video di 7 minuti sul servizio Ebs.

Le immagini scelte ricordano il suo impegno come Commissaria europea con delega alla pesca, alla politica dei consumatori e all’Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) dal 1995 al 1999.