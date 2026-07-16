Morta Enoe Bonfanti moglie di Vittorio Feltri da 58 anni, il lavoro a Rete 4 e l'aneddoto su Berlusconi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. I due erano sposati dal 1968 e si incontrarono dopo che Feltri era rimasto vedovo, con due figlie gemelle. Per anni ha lavorato a Mediaset, dove scriveva le scalette dei programmi. La sua indole riservata l’aveva portata a non rivelare mai chi fosse suo marito. I colleghi lo scoprirono solo quando Silvio Berlusconi la cercò di persona.

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Nella giornata del 16 luglio è morta la moglie del giornalista Vittorio Feltri, Enoe Bonfanti. Aveva 88 anni ed era sposata al direttore de Il Giornale da 56 anni.

I due si conobbero nel 1968, quando Feltri era da poco rimasto vedovo, a soli 23 anni, della sua prima moglie, Luisa. Ai tempi Feltri aveva già due figlie gemelle avute dal primo matrimonio.

ANSA

Bonfanti e Feltri hanno avuto poi altri due figli, Mattia e Fiorenza.

Il lavoro a Mediaset e l’aneddoto su Berlusconi

In diversi racconti di Feltri e in un’intervista rilasciata nel 2023 al Corriere della Sera da lei stessa, Bonfanti viene descritta come una persona estremamente riservata.

Un tratto che è riflesso in un aneddoto della sua carriera lavorativa. Per anni Bonfanti ha infatti scritto le scalette per i programmi di Mediaset.

Nonostante questo, i suoi colleghi non avevano idea che suo marito fosse Vittorio Feltri, collaboratore e amico del proprietario dell’azienda, Silvio Berlusconi.

La circostanza sarebbe emersa, racconta il Corriere, soltanto quando lo stesso Berlusconi si era presentato di persona proprio per cercare Bonfanti.

Le condoglianze a Feltri

Subito dopo la notizia della morte di Enoe Bonfanti, diversi personaggi pubblici hanno portato le proprie condoglianze al marito.

Tra i primi il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Regione Lombardia, di cui Feltri e membro, Christian Garavaglia, e il coordinatore regionale del partito Carlo Maccari:

Ricorderemo Enoe come una donna riservata, forte e concreta, che ha saputo essere un punto di riferimento costante per la sua famiglia, accompagnando con discrezione un lungo percorso umano e professionale accanto al marito.