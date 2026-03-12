Morta Enrica Bonaccorti, Federica Panicucci in lacrime dopo averlo scoperto in diretta: "Siamo scossi"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Enrica Bonaccorti è morta un anno dopo la diagnosi di un tumore inoperabile al pancreas. Icona dello spettacolo, aveva raccontato la sua malattia più volte nei programmi Mediaset. Proprio Canale 5 è stata tra i primi a dare l’annuncio della scomparsa, con Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino 5, visibilmente commossa, ha confessato ai telespettatori che tutti, in studio, erano "molto scossi".

Il tweet di Clemente Mimun

Poco dopo le ore 10 di giovedì 12 marzo si è diffusa rapidamente la notizia della morte di Enrica Bonaccorti.

Tra i primi a lanciarla è stato Clemente Mimun, direttore del Tg5, su X.

Andrea Quattrini, il suo manager, ha svelato all’ANSA che Enrica Bonaccorti è morta in una clinica di Roma "dopo aver avuto, alcuni giorni fa, complicazioni legate alla malattia".

Aveva ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas poco prima dell’estate 2025, "quindi neanche un anno fa. Con quel tumore si hanno poche speranze".

L’annuncio di Federica Panicucci

Subito dopo proprio Mediaset, durante Mattino 5, ha confermato la scomparsa attraverso le parole della conduttrice, Federica Panicucci, visibilmente commossa.

"È morta Enrica Bonaccorti, diamo la notizia così, adesso, in diretta. E ci dispiace moltissimo, perché davvero Enrica è stata un’amica di tutti noi, oltre che una grande professionista, una donna straordinaria di grande cuore, tante volte è venuta nostra ospite e quindi siamo colpiti".

E ancora: "Sappiamo che si era ammalata, aveva condiviso le sue fasi della malattia insieme anche a Silvia Toffanin, l’abbiamo vista più volte ospite da lei e aveva raccontato anche la sua battaglia, la sua forza e il suo coraggio. La malattia l’ha portata via, è arrivata adesso in questo momento la notizia di Enrica Bonaccorti che ci ha veramente lasciato scossi".

"Una carriera straordinaria, tanti programmi televisivi, anche qui, proprio da noi, a Mediaset. Una persona cara, di famiglia, possiamo dire così. Perché poi alla fine ci sono personaggi televisivi che diventano persone care di tutti noi, persone di famiglia che condividono quotidianità. E quindi davvero ha lasciato tutti noi sgomenti", ha proseguito.

Infine, l’ultimo pensiero: "Adesso è difficile tornare nuovamente a parlare della nostra cronaca. Noi la salutiamo così: ciao, Enrica".

Il ricordo dei vip, da Mara Venier ad Antonella Clerici

Non sono mancati poi i post social delle colleghe della tv.

Mara Venier, per esempio, ha pubblicato su Instagram una foto con scritto: "Enrica mai, sarai sempre con me":

Poco dopo, sullo stesso social, il messaggio di Antonella Clerici: "Ciao Enrica, donna dai mille talenti e regina del mezzogiorno":

A Storie Italiane, su Rai 1, è stata ricordata dalla conduttrice, Eleonora Daniele: "Era una mia carissima amica, ha preso parte ai momenti più belli della mia vita".

Nel corso della trasmissione sono intervenute diverse personalità dello spettacolo, telefonicamente:

Eva Grimaldi: "Era una donna con una grande anima"

"Era una donna con una grande anima" Maria Teresa Ruta : "Un’amicizia di 40 anni, è stata la mia maestra, oggi è morto un corpo ma il suo spirito vivrà in tutte le persone che l’hanno conosciuta"

: "Un’amicizia di 40 anni, è stata la mia maestra, oggi è morto un corpo ma il suo spirito vivrà in tutte le persone che l’hanno conosciuta" Benedicta Boccoli: "Era la mia eroina, è sempre stata un’artista, non era solo una conduttrice, ha sempre avuto una grandissima sensibilità artistica. Penso che meritasse molto di più"

"Era la mia eroina, è sempre stata un’artista, non era solo una conduttrice, ha sempre avuto una grandissima sensibilità artistica. Penso che meritasse molto di più" Andrea Roncato: "Era una persona speciale nell’ambiente dello spettacolo, sempre piena d’iniziative. Una donna intelligente, che sapeva andare avanti sempre, poteva parlare di qualsiasi cosa, se ne intendeva"

"Era una persona speciale nell’ambiente dello spettacolo, sempre piena d’iniziative. Una donna intelligente, che sapeva andare avanti sempre, poteva parlare di qualsiasi cosa, se ne intendeva" Alba Parietti: "Davanti al lavoro e alle cose più importanti metteva sempre l’essere, ha quasi rinunciato a un momento di carriera per amore"

"Davanti al lavoro e alle cose più importanti metteva sempre l’essere, ha quasi rinunciato a un momento di carriera per amore" Gabriella Farinon: "Ricordo le sue grandi qualità che tutti conoscete, speravo che ce la facesse, non riesco a trovare le parole, spero che sia andata via con serenità"

"Ricordo le sue grandi qualità che tutti conoscete, speravo che ce la facesse, non riesco a trovare le parole, spero che sia andata via con serenità" Massimo Dapporto: "Non la sentivo da tempo, ma ci sto così male perché era una persona con una sensibilità enorme. Aveva anche momenti di grande amarezza nei confronti della vita, mi addolora tanto ma lascia un ottimo ricordo a tutti noi"

"Non la sentivo da tempo, ma ci sto così male perché era una persona con una sensibilità enorme. Aveva anche momenti di grande amarezza nei confronti della vita, mi addolora tanto ma lascia un ottimo ricordo a tutti noi" Bruno Vespa: "Stava male da tempo, era un’amica sincera. Una perdita grande per l’ammirazione, il coraggio e la presenza con cui ha gestito la malattia. Una grande donna, un carattere forte, mi dispiace veramente tanto"

"Stava male da tempo, era un’amica sincera. Una perdita grande per l’ammirazione, il coraggio e la presenza con cui ha gestito la malattia. Una grande donna, un carattere forte, mi dispiace veramente tanto" Barbara Alberti: "Sempre di una modestia non fastidiosa, aveva un’umiltà pratica"

Simona Ventura, sui social, ha scritto che "il tuo coraggio resterà un esempio, riposa in pace".

Caterina Balivo ha postato questo messaggio: "Cara Enrica, giusto un mese fa eri da noi con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo. Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato. Un abbraccio sentito a Verdiana e a suo figlio, nipote amatissimo".

Così invece Antonella Elia: "La mia ‘dolce Enrica’ è volata in cielo…e ora è tornata ad essere un angelo".

Massimo Boldi: "Mi dispiace moltissimo carissima Enrica… quanti ricordi mi sfiorano la mente: momenti di gioia, di grande amicizia e di divertimento. Un abbraccio a tua figlia Verdiana. Ci mancherai tantissimo".

Lo stesso Clemente Mimun ha scritto un pensiero per la figlia di Enrica Bonaccorti:

ANSA aggiunge che Verdiana è chiusa nel suo dolore: nelle prossime ore saranno prese le decisioni per l’organizzazione della camera ardente e del funerale.

Il racconto a Verissimo