Morta Fernanda Contri prima donna giudice della Corte Costrituzionale ed ex ministro del governo Ciampi

Fernanda Contri è morta, a 90 anni, all’ospedale di Rapallo. Avvocatessa, è stata la prima donna giudice della Corte costituzionale, la prima donna a ricoprire incarichi apicali a Palazzo Chigi, ministro, componente del Consiglio superiore della magistratura, e punto di riferimento nel diritto di famiglia, nella tutela dei minori e dei diritti fondamentali. “La sua carriera è un esempio di integrità, rigore giuridico e passione civile”, ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Chi era Fernanda Contri

Nata nel 1935 a Ivrea ma trasferitasi a Genova con la famiglia, Fernanda Contri in gioventù fu appassionata e praticante di calcio, pallavolo, nuoto, e divenne campionessa provinciale di getto del peso.

Sposò Giorgio Bruzzone, ex partigiano, il cui padre, un avvocato socialista genovese, ai tempi della seconda guerra mondiale aiutò molti ebrei.

ANSA

Fernanda Contri nel 2017 con l’allora presidente del Senato Pietro Grasso

Fernanda Contri fu una figura femminile autorevole e fortemente innovativa: nel 1985 venne nominata giudice aggregata della Corte costituzionale, l’anno successivo fu eletta dal Parlamento in seduta comune al Consiglio superiore della magistratura, dove fece parte del Comitato Antimafia e fu vicepresidente della Sezione disciplinare e presidente della IV Commissione referente.

Fernanda Contri e l’amicizia con Falcone

In quegli anni nacque anche una forte amicizia con Giovanni Falcone, con il quale condivise riflessioni e preoccupazioni sul contrasto alla criminalità organizzata.

La sua esperienza e il suo profilo istituzionale la portarono anche a Palazzo Chigi. Nel giugno 1992, su nomina del presidente del Consiglio Giuliano Amato, divenne segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri: fu la prima donna a ricoprire questo incarico.

Nell’aprile 1993 entrò nel governo Ciampi come ministro per gli Affari sociali. Da ministro si occupò di politiche per l’immigrazione, assistenza sociale e aiuti umanitari, lavorando in particolare sull’emergenza legata alla guerra nella ex Jugoslavia.

Incarichi e ruoli politici

Predispose un disegno di legge sui principi di tutela dei diritti del minore e avviò un progetto organico sulla disciplina della condizione giuridica dello straniero in Italia.

Il 4 novembre 1996 venne nominata giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il 14 dicembre 2004 ha presieduto per la prima volta la Corte costituzionale.

Il 14 febbraio 2005, essendo la giudice più anziana di nomina e di età, ha presieduto un’udienza pubblica della Corte costituzionale, prima donna in Italia.

Cordoglio per la morte di Contri

Cordoglio per la morte di Contri è arrivato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dalla sindaca di Genova Silvia Salis. “La sua carriera – ha detto – è un esempio di integrità, rigore giuridico e passione civile, che ha lasciato un segno profondo nelle nostre istituzioni e nella società”.

Andrea Orlando del Pd l’ha ricordata come “giurista raffinata e attenta alla dimensione sociale del dettato costituzionale. E’ stata, naturalmente, direi, una donna di sinistra e prima ancora un’antifascista, per convinzioni e per sangue. Senza protagonismi, è stata però a suo modo una militante curiosa e appassionata”. Dolore e cordoglio anche da Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato e da numerosi esponenti del Pd, liguri e non.

Anche l’Ordine degli Avvocati di Genova ha espresso “il più profondo cordoglio”. In una nota si legge che “nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, l’avvocata Contri ha sempre incarnato e rappresentato i valori fondamentali dell’Avvocatura.

La sua appartenenza al nostro Foro ha conferito lustro e prestigio all’intera comunità forense genovese, rappresentando un esempio luminoso per le generazioni di avvocati che l’hanno seguita. La sua straordinaria competenza giuridica e dedizione alle istituzioni restano patrimonio prezioso per l’avvocatura e per il Paese”, conclude la nota.