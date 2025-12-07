Morta Fiorenza de Bernardi prima pilota di linea in Italia e prima donna comandante del Paese, aveva 97 anni
Morta Fiorenza de Bernardi: fu la prima pilota di linea in Italia e la prima donna ad assumere il ruolo di comandante nel nostro Paese
Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea donna in Italia, è morta a 97 anni. Figlia dell’aviatore Mario de Bernardi, ottenne il brevetto nel 1951 e conseguì vari primati, diventando comandante nel 1969. La carriera finì prematuramente a causa di un incidente nel 1985. Per i suoi 90 anni tornò ai comandi su un simulatore di Alitalia.
- È morta Fiorenza de Bernardi: aveva 97 anni
- Fu la prima pilota di linea in Italia
- La carriera nell’aviazione
Il mondo dell’aviazione piange la scomparsa di Fiorenza de Bernardi. Pilota di linea professionista, la donna aveva 97 anni.
L’annuncio della sua morte è stato dato da Donne dell’Aria, l’associazione della quale fu anche presidente.
De Bernardi era stata, tra l’altro, una delle fondatrici dell’associazione che adesso ne piange la scomparsa.
Fu la prima pilota di linea in Italia
Fiorenza de Bernardi è nata a Firenze nel 1928. La sua passione per i voli deriva probabilmente da una tradizione di famiglia: il padre era Mario de Bernardi, aviatore e colonnello per l’Aeronautica Militare Italiana.
La carriera della donna nell’aviazione iniziò nel 1951, quando ottenne il suo brevetto di volo.
Ma il suo nome passò alla storia quando, nel 1967, la compagnia aerea Aeralpi l’assunse ufficialmente: divenne così la prima pilota di linea in Italia.
La carriera nell’aviazione
La carriera di Fiorenza de Bernardi fu costellata da diversi primati.
Nel 1969, infatti, divenne la prima comandante donna del nostro Paese per Aertirrena.
Nel 1971, l’aviatrice aggiunse una nuova pagina alla sua carriera con un viaggio in Australia, un’impresa che prevedeva soste intermedie in Turchia, Iran, India, Birmania, Thailandia, Singapore e Bali. Successivamente, nel 1980, partecipò a un bando di concorso indetto da Alitalia.
L’aviatrice fu però costretta a concludere prematuramente la sua carriera nel 1985 a causa di un incidente automobilistico.
Negli anni seguenti, evitò di viaggiare in aereo come passeggera, poiché non accettava di essere trasportata: preferiva essere lei a condurre gli altri ad alta quota.
Tuttavia, persone a lei vicine raccontano che, in occasione del suo 90esimo compleanno, riprese brevemente i comandi, utilizzando uno dei simulatori di volo della sua ex compagnia aerea, Alitalia.