Morta Fiorenza Marchegiani, l’attrice di cinema e tv che fu Marta in Ricomincio da Tre con Massimo Troisi 

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morta Fiorenza Marchegiani, nota attrice di teatro, cinema e televisione. Aveva 73 anni, si è spenta nella mattinata di martedì 11 agosto ad Albano Laziale. Aveva recitato per il grande schermo – memorabile la sua interpretazione in “Ricomincio da Tre” di e con Massimo Troisi – e per la tv, mettendosi in luce in alcune delle fiction più amate di sempre.

Addio a Fiorenza Marchegiani, nota attrice di tv e cinema

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fiorenza Marchegiani, attrice in tv e al cinema tra le più note a cavallo degli anni Ottanta e Novanta.

Si è spenta a 73 anni ad Albano Laziale dopo essersi ritirata a vita privata da qualche anno.

L’exploit con Massimo Troisi

Nata nel 1953 e diplomatasi all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, Marchegiani si affermò all’inizio degli anni Ottanta quando debuttò al cinema in un film diventato subito cult.

Fu, infatti, Marta, la fidanzata di Gaetano nel primo film di Massimo Troisi, “Ricomincio da Tre”, pellicola in cui interpreta una donna emancipata, una performance molto apprezzata da pubblico e critica.

Quindi il passaggio alla tv e la partecipazione a diverse e note fiction. È stata Letizia Visconti nella soap opera Vivere, quindi ha recitato in Elisa di Rivombrosa e Incantesimo, ne I ragazzi del Muretto e in Distretto di Polizia. Tornata al grande schermo, è stata nel cast di “Natale a New York” e, negli ultimi anni, ha recitato anche nelle fiction “Le tre rose di Eva” e “I bastardi di Pizzofalcone”.

Le origini e il ricordo

Marchigiana, madre del calciatore Filippo Maria Scardina, che ha giocato nella Roma, la sua scomparsa è stata ricordata dai suoi comuni di Offagna e Osimo, nell’Anconetano.

Il sindaco di Offagna, Ezio Capitani, è stato un suo amico d’infanzia e dice: “Le sue origini offagnesi ci inorgogliscono e ci rattristano oggi alla notizia della sua scomparsa. Grazie Fiorenza per quanto hai dato al teatro, al cinema e alla cultura, grazie di essere sempre stata legata a questo Paese e a questo territorio”.

La sindaca di Osimo, Michela Glorio, aggiunge: “Piangiamo la scomparsa di Fiorenza Marchegiani, brillante attrice nata nel 1953 ad Osimo, dove ha vissuto per tanti anni proprio in centro storico. Grazie Fiorenza per quanto hai dato alla cultura e al cinema italiano e grazie per aver portato sempre nel cuore le tue origini. A nome mio personale e dell’intera comunità osimana ci stringiamo al dolore dei suoi familiari”.