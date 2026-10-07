Morta Fusako Yusaki, regina della plastilina in stop-motion nota per L'Albero Azzurro e gli spot Fernet-Branca

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Il mondo dell’arte dice addio a una delle sue protagonista più originali. È morta Fusako Yusaki, designer e animatrice giapponese naturalizzata italiana. Aveva 89 anni e viveva a Corsico, vicino Milano. Yusaki fu la prima a portare in Italia la tecnica della plastilina in stop-motion. Tra gli autori dell’indimenticabile Carosello, a lei si devono anche i più famosi spot Fernet-Branca e le animazioni del programma per bambini L’Albero Azzurro.

Fusako Yusaki è morta a 89 anni

Fusako Yusaki nacque nel 1937 a Moji, nell’attuale provincia di Kitakyūshū, in Giappone. Nel 1964 la vittoria di un concorso internazionale le fa guadagnare una borsa di studio per l’Accademia di belle arti di Brera, a Milano.

Yusaki arriverà in Italia per non andarsene più. Naturalizzata italiana, trascorse gran parte della sua vita nel comune di Corsico, alle porte di Milano. Qui è morta il 6 ottobre 2026, a 89 anni.

ANSA

“Ha accompagnato generazioni di bambini con fantastici viaggi nel mondo della fantasia, nati dalle sue mani capaci di plasmare la plastilina in forme magiche e in grandi storie” così la ricorda la Rai, che su RaiPlay ha messo a disposizione una collezione dei suoi lavori.

Yusaki nasce come scultrice, ma in Italia la abbandonò pur senza rinunciare al lavoro sulle materie plastiche. Si specializzò nel settore dell’animazione e fu la prima a introdurre nel nostro Paese la tecnica della plastilina in slow-motion.

Gli spot Fernet-Branca per Carosello

Il fumettista italiano Ro Marcenaro fu il tramite attraverso il quale Yusaki arrivò a Carosello. Per lo storico programma realizzò gli spot con la plastilina del Fernet-Branca.

Più che pubblicità fu una vera e propria serie animata, proseguita dal 1968 al 1978 per un totale di 56 episodi.

Il suo lavoro per il liquore le valse più di un riconoscimento internazionale. Nel 1971 ottenne il Bagatto d’Oro, l’anno successivo il Leone di Bronzo al Festival internazionale della pubblicità di Cannes.

L’artista della plastilina dell’Albero Azzurro

Fusaki realizzò le sigle di alcuni dei più amati programmi per bambini della storia delle televisiona, da Glu Glu all’Albero Azzurro.

Lavorò in tutto il mondo, realizzando cortometraggi e filmati didattici per la televisione svizzera e quella giapponese. Il suo era un linguaggio universale.

Tra i suoi personaggi più noti ci sono Toki Doki, Talpy e Peo, il piccolo cane blu protagonista di diverse serie.

Collaborò infine con l’Istituto Europeo di Design di Milano, dove insegnò animazione e illustrazione tridimensionale.