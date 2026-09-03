Morta Gloria Steinem icona del femminismo e fondatrice di MS, addio all'attivista di numerose battaglie

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morta una delle più importanti voci del femminismo statunitense. Gloria Steinem aveva 92 anni e ha partecipato attivamente alla costruzione della seconda ondata del movimento tra gli anni Sessanta e Settanta. Insieme a Dorothy Pitman Hughes e Patricia Carbine fondò Ms. Magazine, la prima rivista femminista venduta su scala nazionale. La conferma della sua morte arriva dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione.

Morta Gloria Steinem

È morta un’icona del femminismo della seconda ondata, che aveva preso parte ai movimenti per la legalizzazione dell’aborto e la liberazione sessuale. Gloria Steinem aveva 92 anni.

A darne notizia la famiglia e i canali ufficiali della sua fondazione, nei quali leggiamo: “Ieri Gloria Steinem è morta in pace nella sua casa a New York, circondata da alcune delle tante persone che l’amavano”.

E ancora, sul profilo Instagram della fondazione: “Gli anni, quasi un secolo, che ha trascorso sulla terra sono stati ben vissuti, e ha continuato a lavorare per l’uguaglianza fino alla fine”.

Il commento della fondazione

In un lungo saluto alla scrittrice, giornalista, attivista e femminista statunitense, la fondazione ricorda come le sue parole, le sue azioni e il suo esempio abbiano aiutato le persone a essere più vere.

“Ha trascorso i suoi ultimi anni facendo le due cose che amava di più: essere in comunità con gli altri e scrivere. Ha accolto centinaia di ospiti nella sua sala da pranzo per i Talking Circles, una tradizione che era convinta sarebbe continuata a lungo anche dopo la sua morte”, si legge.

L’invito rivolto a tutto il mondo: “Gloria amava la tradizione di accendere fiamme di segnalazione sulle colline per illuminare la strada verso l’altro lato della montagna. Accendere la propria candela per Gloria fa parte di questa comunità globale e celeste”. Invece dei fiori, la fondazione chiede una donazione per continuare a operare.

La creazione di Ms. Magazine

Steinem sarà ricordata per le battaglie compiute, ma anche per la fondazione di Ms. Magazine. Insieme a Dorothy Pitman Hughes e Patricia Carbine, mise in piedi la prima rivista femminista mensile venduta su scala nazionale e destinata a un pubblico femminile generalista.

La volontà era quella di parlare della condizione femminile in uno spazio meno ostile. Infatti pochissimi giornali acquistavano articoli su questo tema alla fine degli anni Sessanta. Da qui l’idea di un giornale per le donne, scritto da donne e su argomenti che interessassero le lettrici ben oltre la moda, le ricette e tutto il mondo categorizzato come “femminile”.

In pochi giorni vendettero 300mila copie, andate del tutto esaurite, e ricevettero lettere di lettrici entusiaste. Di quella rivista se ne sentiva bisogno in tutti gli Stati Uniti e da allora non si sono più fermate.