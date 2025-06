Morta Harley Zuriatti, raccolta fondi per il funerale e la famiglia dell'ex concorrente di Affari Tuoi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Per aiutare la famiglia di Harley Zuriatti, l’ex concorrente di Affari Tuoi morta per un cancro all’utero, è stata organizzata una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.com. L’obiettivo è quello di raggiungere 11 mila euro per sostenere i parenti nell’organizzazione dei funerali, che si terranno mercoledì 25 giugno presso il Duomo di Palmanova.

Morta ex concorrente di Affari Tuoi: la raccolta fondi per aiutare la famiglia

A pochi giorni dalla morte di Harley Zuriatti, l’ex concorrente di Affari Tuoi che aveva commosso i telespettatori con la sua lotta contro un grave cancro all’utero, è stata organizzata una raccolta fondi in suo onore.

Su gofundme.com è infatti disponibile una pagina creata appositamente per una raccolta di denaro. La finalità, come riporta la descrizione della raccolta fondi, è quella di aiutare la famiglia di Zuriatti a sostenere i fondi per la realizzazione dei funerali.

Zuriatti partecipò al programma quando la conduzione era affidata ad Amadeus

“Abbiamo creato questa raccolta fondi per tutte le persone che vogliono bene ad Harley ed hanno voglia di contribuire alle spese per il funerale e per aiutare la famiglia”, recita la descrizione.

L’obiettivo da raggiungere è di 11 mila euro totali e, al 23 giugno alle ore 8.30, sono già stati raccolti più di 6.700 euro.

Quando si terranno i funerali di Harley Zuriatti

I funerali per porgere l’ultimo saluto all’ex concorrente di Affari Tuoi Harley Zuriatti si terranno mercoledì 25 giugno.

Il marito Andrea Fiorillo ha comunicato ufficialmente la data del funerale tramite un post su Instagram, annunciando inoltre che la celebrazione si svolgerà alle 16 presso il Duomo di Palmanova.

Il giorno prima, il 24 giugno alle 17.45, nella chiesa San Francesco di Palmanova verrà invece recitato un rosario in suffragio di Zuriatti.

La battaglia contro il tumore all’utero

A pochi giorni dalla sua partecipazione ad Affari Tuoi, all’epoca condotto da Amadeus, Harley Zuriatti aveva rilasciato diverse interviste alla stampa per parlare della sua lotta contro il tumore all’utero.

L’ex concorrente aveva raccontato a Fanpage che, dopo la diagnosi di cancro, si era impegnata per dare supporto ai malati oncologici, dando supporto emotivo alle persone impegnate ad affrontare la battaglia da sole.

“Ho sentito una vocazione, volevo essere vicina ai malati oncologici, a tutti coloro che non avevano la forza e si sentivano persi”, aveva dichiarato Zuriatti.