Morta Ileana Argentin deputata Pd affetta da amiotrofia spinale, cos'è la malattia rara SMA

È morta sabato 31 gennaio all’età di 62 anni l’ex parlamentare del Pd Ileana Argentin. Affetta da amiotrofia spinale, era molto attiva nel mondo dell’associazionismo e del volontariato e ha lottato a lungo per la difesa dei diritti delle persone con disabilità. Deputata per due legislature, è stata prima firmataria della legge “Dopo di noi” che tutela le persone con disabilità gravi dopo la morte dei genitori.

Ileana Argentin, ex parlamentare del Partito Democratico, è morta nella giornata di sabato 31 gennaio. Aveva 62 anni.

Consigliera comunale a Roma prima con Francesco Rutelli e poi con Walter Veltroni, era stata deputata del Pd dal 2008 al 2018.

Molto attiva nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, si è impegnata a lungo contro le ingiustizie e le difficoltà che ostacolano la vita dei disabili.

Affetta da amiotrofia muscolare spinale, era stata prima firmataria della legge “Dopo di noi” che tutela le persone con disabilità dopo la morte dei genitori.

Il cordoglio del Pd

“La notizia della scomparsa di Ileana Argentin mi addolora profondamente”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Per decenni – ricorda – è stata protagonista di innumerevoli battaglie per i diritti delle persone con disabilità e a sostegno del volontariato. Ricorderemo per sempre il suo impegno instancabile e appassionato che adesso lascia davvero un grande vuoto”.

“Ci lascia una donna che ha trasformato la propria esperienza in impegno sociale e politico al servizio di tutta la comunità”. Così la segretaria Pd Elly Schlein.

“Ileana è stata l’iniziatrice coraggiosa di politiche e azioni concrete per la vita delle persone con disabilità”, ricorda l’ex sindaco capitolino Francesco Rutelli.

“Prima consigliera delegata di un sindaco per i ‘problemi dell’handicap’, coordinò le misure ‘Giubileo per tutti’, che per la prima volta consentirono accesso, mobilità e servizi a moltissime persone nel Duemila”.

Cos’è l’atrofia muscolare spinale (SMA)

Ileana Argentin era affetta da atrofia muscolare spinale (SMA), una rara malattia neuromuscolare che provoca debolezza e atrofia muscolare progressiva, soprattutto negli arti inferiori e nei muscoli respiratori.

Causata da mutazioni nel gene SMN1, è caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni, che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento.

Ci sono diverse varianti di atrofia muscolare spinale. La più grave, SMA di tipo 1, si manifesta nei primi mesi di vita: compromette la respirazione e la deglutizione e i bambini che ne sono affetti non sono in grado di vivere oltre i 2 anni.

La forma meno gave, SMA di tipo 4, esordisce invece in età adulta.

Fino a poco tempo venivano trattati soltanto i sintomi dell’atrofia spinale, mentre oggi esistono tre terapie specifiche per questa malattia.