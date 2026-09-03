Morta Ilenia Bazzacco ex concorrente della prima edizione di MasterChef, era arrivata terza nel 2011

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morta Ilenia Bazzacco, ex concorrente di MasterChef Italia. La partecipante, classificatasi terza nell’edizione del 2011, ha lasciato la famiglia a 54 anni dopo il peggioramento di una malattia. L’esperienza televisiva le aveva permesso di costruire una carriera nel mondo della cucina e della comunicazione a tema food, conducendo un programma dedicato su un’emittente locale. Il marito la ricorda come una donna dalla curiosità instancabile, ma anche una mamma, una moglie e una zia “straordinaria”.

Morta Ilenia Bazzacco

È morta un’ex concorrente di MasterChef Italia 2011. Ilenia Bazzacco aveva 54 anni e da tre stava affrontando un tumore.

Lascia il marito e due figli gemelli, Riccardo e Andrea, nati nel 1998. La famiglia ha voluto ricordare la donna e ha fatto sapere che i funerali si terranno venerdì 4 settembre alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Casella d’Asolo.

La carriera dopo MasterChef

La terza posizione a MasterChef Italia 2011 aveva permesso a Bazzacco di iniziare una carriera nel mondo della cucina e della comunicazione a tema food. Per sette anni infatti aveva condotto un programma dedicato alla cucina su un’emittente locale.

Il passaggio successivo è stato l’ingresso nel mondo dei social: da content creator, food stylist e fotografa ha collaborato con diverse aziende del settore alimentare.

Tra i suoi progetti più noti vi sono i canali social e il blog legati a “Timo e Vaniglia”, sui quali condivideva ricette, fotografie e contenuti dedicati alla cucina.

Il ricordo della famiglia

Intervistato, Marco Montanino ha ricordato la moglie. La descrive come una persona capace di eccellere in tutto ciò che facesse e dalla curiosità instancabile.

Aveva anche una passione particolare per il territorio, per il radicchio trevigiano, e amava raccontare la storia e l’utilizzo in cucina di questo ingrediente esaltato dalla tradizione veneta.

Ricorda la moglie come: “Una mamma eccezionale, una moglie straordinaria e una zia presente”. Negli anni della malattia la famiglia si era stretta intorno a lei, e il marito ha voluto ringraziare in modo particolare la zia materna e la suocera per il sostegno offerto in questo periodo.