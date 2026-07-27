Morta Ilva madre di Luciano Spalletti, attaccò i tifosi che la insultarono: "Brutto esempio, ci sono bambini"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport e l’attuale allenatore della Juventus, Luciano Spalletti: è morta la madre Ilva. La donna, che aveva 93 anni, si è spenta serenamente all’interno della sua abitazione situata a Sovigliana, una frazione posizionata esattamente tra i comuni toscani di Empoli e Vinci.

Il legame tra Luciano Spalletti e la madre Ilva

Il tecnico toscano non ha mai nascosto il profondo affetto che lo legava alla figura materna, citandola spesso nei momenti chiave della sua carriera sportiva.

In particolare, durante la conferenza di presentazione come commissario tecnico della Nazionale nel settembre 2023, l’allenatore raccontò un aneddoto d’infanzia legato ai Mondiali in Messico del 1970: all’età di 11 anni chiese alla madre di cucire in casa una gigantesca bandiera tricolore per festeggiare la storica vittoria per 4-3 contro la Germania, un ricordo d’infanzia diventato il simbolo della sua passione calcistica.

I funerali solenni saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria a Ripa ad Empoli, mentre numerosissimi club di Serie A, tra cui la Juventus e il Napoli guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, hanno espresso cordoglio ufficiale attraverso i propri canali social.

Quando la madre di Spalletti venne insultata dai tifosi

La figura della donna era assurta alle cronache nazionali nell’agosto del 2022, a seguito degli insulti ricevuti da alcuni tifosi della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi durante una partita contro il Napoli.

Come ricorda La Nazione, l’episodio aveva scatenato una durissima reazione verbale da parte di Spalletti in conferenza stampa.

Intervistata successivamente dai quotidiani locali, l’anziana madre dimostrò una straordinaria compostezza, sottolineando come certi comportamenti rappresentassero un pessimo esempio per i bambini presenti sugli spalti e ricordando che il calcio deve rimanere una festa pulita.

La scia di lutti per gli sportivi toscani

La scomparsa della madre del tecnico si inserisce purtroppo in un periodo particolarmente doloroso per diverse personalità sportive della Toscana.

Nelle ultime settimane si è spento all’età di 97 anni Amerigo Sarri, padre dell’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri.

Il mondo del pallone si è inoltre stretto attorno a Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim degli azzurri, colpito dalla scomparsa della figlia Valentina, e all’ex calciatore Giovanni Francini per la prematura perdita della giovane figlia Martina.