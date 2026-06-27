Morta in auto a 22 anni, era campionessa di karate e festeggiava l'ultimo esame da 30 e lode all'università

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Eleonora Bigon è morta a soli 22 anni in un drammatico incidente stradale avvenuto a Borgoricco, a circa seicento metri dall’abitazione dove la aspettavano i suoi familiari. Campionessa di karate, aveva festeggiato l’ultimo esame prima della laurea e superato con il massimo dei voti. La tragedia è stata scoperta da una delle sorelle, uscita a cercarla perché aveva smesso di risponderle al telefono.

La morte della 22enne

L’incidente stradale della 22enne è avvenuto nella tarda serata del 25 giugno. La giovane, poche ore prima, aveva sostenuto l’ultimo esame del corso di laurea in Design del Prodotto allo Iuav di Venezia.

Aveva passato la serata a festeggiare, anche in vista della seduta di laurea prevista per il 27 giugno e stava tornando a casa.

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A circa 600 metri dall’abitazione, la sua Ford è finita in un fossato a Borgoricco, in provincia di Padova. A scoprire l’incidente è stata una delle sorelle della vittima, uscita a cercarla perché la ragazza non rispondeva alle chiamate.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 e ,secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Campodarsego, la giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto per cause ancora in corso di accertamento.

La vettura è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e ha terminato la propria corsa nel canale irriguo che costeggia la strada.

Diversi residenti hanno sentito il boato e si sono affacciati in strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Eleonora Bigon ed era una studentessa universitaria e da quattro anni lavorava anche come cameriera in un ristorante del paese.

“Siamo sconvolti. Era una ragazza splendida. Non veniva da due settimane – ha detto la responsabile del locale, come riporta il Corriere della Sera – perché stava preparando la tesi e l’ultimo esame. Non beveva ed era super prudente in auto”.

“Abbiamo subito pensato che possa aver avuto un colpo di sonno perché era molto stressata in questo periodo. Aveva un futuro bellissimo davanti e aveva fatto tanti sacrifici per arrivarci. Non la dimenticheremo mai”, ha aggiunto.

La 22enne era molto legata ai genitori, Gianni e Paola, e alle sorelle Alice e Lucrezia e partecipava attivamente alle iniziative della sua comunità.

Era anche stata campionessa regionale di karate e nel 2019 era stata premiata come eccellenza sportiva su proposta del Comune di Borgoricco.

Il cordoglio del Comune e della Regione

“Questa è una di quelle notizie che nessun sindaco vorrebbe mai ricevere – ha detto il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron, che era anche maestro della 22enne – siamo tutti senza parole. Per me il dolore è anche personale: ho conosciuto Eleonora quando era una bambina e ho avuto il privilegio di seguirla come maestro di karate. Era una ragazza grintosa, determinata, solare, capace di affrontare ogni sfida con impegno e con il sorriso”.

Ha voluto esprimere cordoglio ai familiari della vittima anche il presidente della Regione Alberto Stefani, ex sindaco di Borgoricco.

“Una ragazza con gli occhi pieni di tanta voglia di vivere. Ogni volta che la incontravo in paese – ha ricordato – pensavo che giovani come lei fossero il futuro della nostra comunità. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutto il paese. Il suo sorriso resterà sempre accanto a noi. Buon viaggio Eleonora ci mancherai”.