Morta in Egitto turista italiana nello scontro tra due barche da crociera sul Nilo, l'annuncio della Farnesina

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una turista italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni in Egitto, durante una crociera sul Nilo nella zona di Luxor. Lo ha reso noto la Farnesina, comunicando che i funzionari del consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della vittima e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti su una delle due imbarcazioni coinvolte.

La turista morta in Egitto

La donna si trovava a bordo della nave Royal Beau Rivage, in compagnia del marito. Secondo quanto riportato da Repubblica, si tratterebbe di una 47enne originaria dell’Aquila, rimasta ferita a un polmone dopo essere caduta dalla sua cabina.

Trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Esna, località a circa 50 chilometri da Luxor, sarebbe morta poco dopo nel reparto di terapia intensiva.

La collisione sul Nilo

Sull’imbarcazione sarebbero stati presenti tra i 70 e gli 80 cittadini italiani, ma al momento non risulterebbero altri connazionali feriti nello scontro tra le due barche: le verifiche sulle loro condizioni sono ancora in corso.

Secondo le prime ricostruzioni, la collisione fra le due imbarcazioni da crociera sul Nilo sarebbe accaduta attorno alle 19 ora locale non lontano dalla città di Esna, a circa 30 chilometri da un sito archeologico.

Nel violento impatto sarebbero andate distrutte quattro cabine.

L’annuncio della Farnesina

L’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, ha affermato che al momento non si hanno notizie del coinvolgimento di altri italiani.

Nella nota diffusa tramite i propri canali, la Farnesina ha comunicato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è costantemente informato e segue l’evoluzione del caso.