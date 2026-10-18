Morta in incidente d'auto contro l'ex a Cassano Magnago, accuse del figli: "L'ha inseguita, è femminicidio"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Pierina Buffon, 69 anni, è morta nello scontro frontale con l’auto dell’ex compagno Fulvio Ielmini, 73 anni, a Cassano Magnago, nel Varesotto. I figli accusano l’uomo di averla inseguita e sostengono che dietro l’incidente possa esserci un femminicidio. La relazione tra i due era finita a giugno e la donna si era rivolta a un avvocato per i comportamenti oppressivi dell’ex.

L’incidente a Cassano Magnago

La morte di Pierina Buffon, madre di sei figli, è al centro di un’indagine che dovrà chiarire la dinamica dello scontro frontale avvenuto venerdì 16 ottobre, intorno alle 9.30, lungo la tangenzialina di Cassano Magnago, in provincia di Varese.

La donna era alla guida di un’utilitaria quando si è scontrata con la Jaguar condotta dall’ex compagno, Fulvio Ielmini, di 73 anni.

L’impatto è stato fatale per la 69enne, rimasta intrappolata tra le lamiere, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale con lesioni alle gambe.

Le accuse dei figli della vittima

A sollevare dubbi sulla dinamica sono stati i familiari della vittima, che hanno chiesto alle forze dell’ordine di approfondire quanto accaduto anche alla luce della relazione appena conclusa tra i due.

“Mia madre è stata inseguita dal suo ex che si è fatto giustizia da solo. È stata aspettata e anche seguita, come dimostrano i video che ho in tasca”, ha dichiarato uno dei figli di Pierina Buffon alle telecamere del Tg3, come riportato dal Corriere della Sera e da la Repubblica.

I familiari ritengono che la morte della donna non sia riconducibile a un semplice incidente stradale e parlano di femminicidio. Si tratta, al momento, di accuse che dovranno essere verificate dagli inquirenti.

La relazione finita a giugno e i presunti comportamenti oppressivi

Il rapporto tra Pierina Buffon e Fulvio Ielmini era durato diversi anni e si era concluso nel giugno scorso. Secondo quanto riferito dai familiari agli investigatori, la relazione sarebbe stata burrascosa e l’uomo non avrebbe accettato la decisione della donna di lasciarlo.

Un elemento emerso nelle ricostruzioni del Corriere della Sera riguarda la decisione di Pierina di rivolgersi, durante l’estate, a un avvocato per una serie di comportamenti che avrebbe ritenuto oppressivi da parte dell’ex compagno.

Anche la Repubblica riferisce che, secondo i familiari, ci sarebbero stati episodi di stalking. La vicenda sarebbe stata accompagnata da contatti tra i legali in merito alla fine della relazione, come confermato dall’avvocato di Ielmini.

“Non si era rassegnato alla fine della relazione”, ha spiegato il legale Angelo Luini, secondo quanto riportato da la Repubblica, aggiungendo che ci sarebbero stati carteggi con l’avvocato della donna.

Questi elementi contribuiscono a delineare il contesto del rapporto tra la vittima e il suo ex compagno, ma non costituiscono, da soli, una prova della volontarietà dello scontro.

I dubbi sulla dinamica dell’incidente e le indagini

In un primo momento, l’incidente era stato ricondotto alla possibilità che Pierina Buffon fosse stata colta da un malore mentre era alla guida, ma rilievi della polizia locale di Cassano Magnago avrebbero sollevato dubbi su questa ricostruzione.

Secondo quanto riferito da la Repubblica, la posizione dell’auto della donna non indicherebbe un’invasione della corsia opposta. Da qui l’ipotesi, ancora da verificare, che possa essere stata la vettura di Ielmini a urtare volontariamente quella della 69enne.

Le indagini sono condotte dalla polizia locale di Cassano Magnago, guidata dal comandante Raffaele Esposito, e coordinate dal pubblico ministero Massimo De Filippo della Procura di Busto Arsizio.

Ielmini risulta indagato per omicidio stradale. Al momento, secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, non è stato disposto nei suoi confronti alcun provvedimento cautelare. Gli investigatori dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e verificare gli elementi raccolti.

Tra gli accertamenti previsti figura anche l’autopsia sul corpo di Pierina Buffon, necessaria per approfondire le cause della morte. Resta da stabilire se l’impatto sia stato provocato da una perdita di controllo, da un malore o da una condotta intenzionale.