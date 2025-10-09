Morta in ospedale a Napoli dopo un infarto, sarebbe stata legata e sedata perché "infastidiva altri pazienti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La famiglia della 39enne morta lo scorso 12 settembre all’ospedale del Mare di Napoli ha presentato un esposto alla Procura e ha chiesto che venga fatta assoluta chiarezza sul decesso. La donna era stata ricoverata il giorno prima del tragico epilogo. Era stata sedata e legata alla barella dopo aver infastidito altri pazienti. Qualche ora più tardi ha accusato un infarto che l’ha stroncata.

Morta in ospedale a Napoli per un infarto, prima era stata legata e sedata

Secondo quanto emerso fino ad ora sulla delicata vicenda, la 39enne, che soffriva di crisi epilettiche, aveva fatto il suo ingresso all’ospedale del Mare poco dopo le 22 dell’11 settembre, in stato di alterazione a causa dell’alcol ingerito in precedenza.

Nei referti medici si legge che la donna si alzava dal letto “arrecando fastidio agli altri degenti“. Per questo motivo, il personale sanitario ha deciso di sedarla e legarla alla barella.

ANSA

A distanza di poche ore, la 39enne ha accusato un arresto cardiaco. In particolare, è stata colpita da un infarto la mattina del 12 settembre, alle ore 7.10. Poco dopo, alle 7.45, è morta.

La famiglia chiede chiarezza sulle cause del decesso

La famiglia della vittima ha deciso di rivolgersi a un avvocato per presentare un esposto in Procura con il fine di accertare le precise cause del decesso.

Il legale scelto è Amedeo Di Pietro. L’uomo, in rappresentanza del marito (un ufficiale della Marina al momento della tragedia imbarcato all’estero) e degli altri familiari, ha già trasmesso un esposto in cui viene sottolineato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso napoletano per diverse ore prima di accusare il fatale arresto cardiaco.

No all’esumazione della salma, la richiesta del marito della vittima

La denuncia ha l’obiettivo di capire se fosse necessario legare la paziente e, soprattutto, se fosse necessario somministrarle quei farmaci che potrebbero aver avuto effetti avversi con altri farmaci assunti dalla donna.

Il marito della vittima ha chiesto che le eventuali indagini continuino senza che venga effettuata l’esumazione della salma. Tuttavia potrebbe essere necessario svolgere l’autopsia per comprendere con certezza che cosa sia realmente avvenuto negli ultimi giorni di vita della 39enne.