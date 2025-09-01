Morta in ospedale a Palermo, la denuncia dei parenti: "Avvisati dopo 13 ore". La replica dal Civico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una paziente muore durante il ricovero e i familiari lo scoprono soltanto dopo 13 ore. È l’accusa dei parenti di una donna di 62 anni deceduta all’ospedale Civico di Palermo, che però respinge qualsiasi addebito, replicando di aver cercato di avvertire telefonicamente la famiglia, ma senza ricevere risposta.

La morte della donna in ospedale a Palermo

La donna era arrivata all’ospedale del capoluogo siciliano da poche ore per un malore ed era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva, quando è morta nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto. A raccontare la vicenda all’edizione locale di Repubblica è il cugino della 62enne, Giusto Santoro.

"Abbiamo saputo della morte della nostra amata Rosa soltanto dopo 13 ore dal suo era decesso e non da parte dei medici che l'avevano in cura" è la denuncia al quotidiano.

Le accuse dei parenti della paziente

Al portale “Il Sicilia.it”, l’uomo ha assicurato che nei giorni precedenti al ricovero la 62enne “stava bene”, nonostante fosse seguita per delle patologie a Padova e a Palermo, dove il 12 luglio scorso aveva superato un controllo medico.

Santoro ha raccontato di aver parlato con una guardia medica dopo aver portato la donna al pronto soccorso, che gli avrebbe detto di presentarsi l’indomani. Tornato il giorno dopo a far visita alla cugina, però, non sarebbe riuscito ad avere notizie di lei per due ore.

"Sabato sono andata a trovarla, ma in reparto non risultava. Ho fatto il giro delle intensive, nulla. Poi una persona, non un medico, mi dice: 'le devo dare una triste notizia, la paziente è morta nella notte ed è stata portata in camera mortuaria'"

La replica dell’ospedale Civico

L’uomo ha dichiarato di aver ricevuto la telefonata dei carabinieri che l’avvisava della morte della 62enne soltanto in quel momento e per riferirgli che “l’ospedale non riusciva a mettersi in contatto con me”.

Amareggiato per non essere riuscito ad abbracciare per l’ultima volta la cugina, Santoro ha lanciato un appello affinché si cambino le procedure: “Ci vuole più umanità e più empatia. In momenti di profonda sofferenza i parenti non possono essere abbandonati e lasciati senza alcuna notizia”.

In merito all’episodio, l’azienda ospedaliera del Civico ha replicato con una nota, affermando di aver tentato di telefonare alla famiglia, ma senza successo.

“Il medico di guardia della terapia intensiva già durante la serata, constatando l’aggravarsi della paziente ha cercato invano di contattare con molteplici telefonate i familiari, chiamandoli al numero di telefono dagli stessi fornito – si legge – Non essendo stato possibile rintracciarli ed essendo nelle more intervenuto il decesso il medico ha chiamato i carabinieri. Gli stessi si sono recati presso il domicilio indicato dai parenti non riuscendo a rintracciarli e sono poi tornati in ospedale riferendolo al medico”