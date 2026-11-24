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Una donna di 27 anni è morta dopo essere stata investita da un autobus in viale Mentana, nel centro di Parma, poco prima delle 14:30. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe trascinato la ragazza per diversi metri. La giovane è morta sul colpo. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare se, al momento dell’impatto, la 27enne si trovasse sulle strisce pedonali. L’autista dell’autobus, in stato di choc, è stata portata via in ambulanza.

Tragedia a Parma, 27enne trascinata da un bus

Come anticipato, il fatto ha avuto luogo alle 14:30 di martedì 24 novembre. Secondo Ansa e La Gazzetta di Parma, una ragazza di 27 anni stava attraversando viale Mentana, quando improvvisamente è stata travolta da un autobus.

Secondo la stampa locale e le indiscrezioni, il mezzo l’avrebbe trascinata per diversi metri. La giovane è morta sul colpo. Come riporta Parma Today, l’incidente si è consumato all’incrocio tra viale Mentana e borgo del Naviglio.

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Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Per la 27enne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

La polizia locale, giunta sul luogo della tragedia, ha portato a termine i rilievi per ricostruire l’accaduto, ma anche per stabilire se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali.

L’autista del bus trasportata all’ospedale

Come riporta anche 24 Emilia, l’autista dell’autobus è crollata in uno stato di shock dopo l’incidente. Per questo motivo è stata trasportata all’ospedale.

Con l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, la polizia locale sta cercando di stabilire, inoltre, se l’autista abbia avuto un ruolo nel dramma che ha scosso la città di Parma.

Il cordoglio dell’amministrazione locale

La Gazzetta di Parma ha raccolto un commento di Michele Guerra, sindaco di Parma, che ha parlato di “giorno di tristezza e di lutto” e ha espresso “il cordoglio e la vicinanza della città” alla famiglia della 27enne, anche a nome dell’amministrazione comunale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della provincia, Alessandro Fadda, che ha rivolto un pensiero “anche all’autista dell’autobus così come a tutti i conducenti dei mezzi Tep, a loro volta affranti per quanto accaduto”.