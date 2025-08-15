Morta Jacklyn Bezos, la madre di Jeff, miliardario fondatore di Amazon: aveva 78anni e una malattia grave

È morta Jacklyn Bezos, la madre del miliardario Jeff Bezos. La donna si è spenta giovedì 14 agosto all’età di settantotto anni. Dal 2020 le era stata diagnosticata la demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il cervello e provoca un declino delle funzioni cognitive.

Addio a Jacklyn Bezos, la madre di Jeff

Ad annunciare la dipartita di Jacklyn Bezos è stata, con una nota ufficiale, la Bezos Family Foundation, organizzazione filantropica fondata proprio dalla donna, insieme a suo figlio e al marito.

Oltre a Jeff, aveva altri due figli (Christina e Mark). Il primogenito, fondatore di Amazon, le ha dedicato un lungo omaggio su Instagram e ha poi ricondiviso su X un intervento della donna in occasione del conferimento della laurea al Cambridge College nel 2019 nel quale sua mamma racconta gli inizi del percorso di successo del figlio.

IPA

Jeff Bezos a Venezia per il suo recente matrimonio

Lutto per Jeff Bezos

“La sua età adulta è iniziata un po’ presto, quando è diventata mia madre alla tenera età di 17 anni. Non deve essere stato facile, ma lei è riuscita a far funzionare tutto. Si è dedicata con ferocia al compito di amarmi, qualche anno dopo ha portato il mio fantastico papà nella squadra e poi ha aggiunto mia sorella e mio fratello alla lista delle persone da amare, proteggere e nutrire. Per il resto della sua vita, quella lista di persone da amare non ha mai smesso di crescere. Ha sempre dato molto più di quanto abbia mai chiesto”, scrive Jeff Bezos.

Il miliardario poi aggiunge, parlando della malattia e della scomparsa della genitrice: “Dopo una lunga battaglia contro la demenza con corpi di Lewy, oggi è venuta a mancare, circondata da tanti di noi che le volevamo bene: i suoi figli, i suoi nipoti e mio padre. So che ha sentito il nostro amore in quei momenti finali. Siamo stati tutti molto fortunati ad averla nella nostra vita. La custodirò per sempre nel mio cuore”.

Jacklyn è morta nella sua casa di Miami, aveva 78 anni ed è stata una delle chiavi del successo di suo figlio che ha sempre sostenuto e che ha anche finanziato nei primi momenti di vita della sua creatura, Amazon.com.

La vita della donna e la malattia

La vita di Jacklyn Gise, questo il suo nome da nubile, non è stata semplice. La donna rimase incinta all’età di 17 anni negli anni Sessanta, ad Albuquerque, New Messico. Fu qui che il 12 gennaio 1964 nacque Jeff. Quando questi aveva 17 mesi, la donna divorziò dal padre, Ted Jorgensen, e trovò un impiego come segretaria per mantenersi.

Nel frattempo, tornò alla scuola serale per diplomarsi e qui conobbe Miguel “Mike” Bezos, un cittadino cubano emigrato a 16 anni negli Stati Uniti, che nel 1968 diventò suo marito e adottò Jeff.

Nel 1995 Jeff chiese ai genitori di investire nel suo sito web: Amazon.com e la coppia gli prestò 245.573 dollari, cifra che oggi equivale a circa 700 milioni di dollari.

La fondazione

Insieme a suo marito, Jacklyn era co-fondatrice della Bezos Family Foundation, l’organizzazione nata nel 2000 che sostiene l’istruzione e la lotta al cancro e che ha donato circa 710 milioni di dollari al Fred Hutchinson Cancer Center.

Cinque anni fa le era stata diagnosticata la demenza a corpi di Lewy, una malattia degenerativa caratterizzata dalla formazione di accumuli nel tessuto celebrali – chiamati appunto i corpi di Lewy. Si tratta della seconda forma di demenza più comune dopo l’Alzheimer e causa un progressivo declino cognitivo, con deficit di memoria, disturbi del sonno, allucinazioni visive ricorrenti e gravi compromissioni motorie.

Nonostante la malattia, Jackie, la madre di Jeff Bezos, ha continuato a impegnarsi attivamente in campagne filantropiche attraverso la Bezos Family Foundation, come Vroom e il Bezos Scholars Program.