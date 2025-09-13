Morta Julia Marie Gaiser, stella italiana del pattinaggio: travolta a 23 anni da un camion a Salisburgo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Era in sella alla sua bici quando è stata travolta e uccisa da un camion a Salisburgo, in Austria. È Julia Marie Gaiser, pattinatrice italiana di 23 anni originaria dell’Alto Adige, la vittima del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella città austriaca.

Travolta e uccisa da un camion a Salisburgo

L’incidente stradale costato la vita a Julia Marie Gaiser è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 11 settembre a Salisburgo, in Austria.

La 23enne originaria di Bressanone, astro nascente e promessa del pattinaggio artistico, era in sella a una bicicletta quando è stata travolta da un camion a un incrocio nel centro della città, lungo una delle vie più trafficate.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la giovane stava procedendo dritto all’incrocio, mentre il camion ha svoltato verso destra.

Fatale l’impatto con il mezzo pesante, per la ragazza non c’è stato nulla da fare: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Morta Julia Marie Gaiser

Oggi, sabato 13 settembre, è stato diffuso il nome della vittima dell’incidente.

Originaria di Bressanone, in provincia di Bolzano, Julia Marie Gaiser era una giovane promessa del pattinaggio di figura su ghiaccio.

Da alcuni anni, riporta Repubblica, la 23enne viveva, studiava e si allenava a Salisburgo.

Come diversi altri atleti altoatesini, aveva deciso di gareggiare per i colori dell’Austria, partecipando ad esibizioni e competizioni anche internazionali.

Negli ultimi anni si era sempre classificata nelle prime dieci posizioni ai campionati austriaci.

Lutto nel mondo del pattinaggio

La notizia della tragica scomparsa della ragazza ha scosso il mondo del pattinaggio artistico, a partire da quello altoatesino, e la comunità di Bressanone.

La 23enne aveva iniziato l’attività nella squadra della sua città, il Wintersportverein Wsv Brixen.

“Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, soprattutto per il mondo dello sport. Julia Marie era una grande atleta del pattinaggio artistico”, ha detto il sindaco Andreas Jungmann al Corriere della Sera.