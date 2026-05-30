Morta Kelly Lee Curtis, attrice e sorella maggiore di Jamie Lee Curtis: il commovente messaggio di addio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’attrice Kelly Lee Curtis è morta all’età di 69 anni nella sua casa in California. L’annuncio della scomparsa è arrivato tramite un post sui social della sorella minore, la premio Oscar Jamie Lee Curtis, che l’ha ricordata come la sua prima amica e confidente di una vita. Figlia d’arte dei celebri Tony Curtis e Janet Leigh, Kelly ha lavorato a lungo tra cinema e televisione. Le cause del decesso non sono state rese note.

Morta la sorella di Jamie Lee Curtis

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Kelly Lee Curtis, deceduta all’età di 69 anni nella mattinata di sabato 30 maggio.

L’attrice si è spenta serenamente nella sua abitazione in California, immersa nella natura. A dare la notizia del grave lutto è stata la sorella minore Jamie Lee Curtis con un toccante messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una fotografia in bianco e nero che ritrae Kelly da giovane.

Al momento i familiari non hanno divulgato ulteriori dettagli in merito alle cause della morte.

Era figlia d’arte: carriera

Nata a Santa Monica, Kelly Lee Curtis era la primogenita di una delle coppie più iconiche della Hollywood degli anni Cinquanta e Sessanta, quella composta da Tony Curtis e Janet Leigh.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata prestissimo: il debutto sul grande schermo è avvenuto infatti nel 1958, con un ruolo non accreditato nel film I Vichinghi, dove recitavano proprio i suoi genitori. Nel 1983 ha lavorato insieme alla sorella Jamie nella celebre commedia Una poltrona per due.

Tra gli anni Ottanta e Novanta ha costruito un solido percorso sul piccolo schermo, prendendo parte a serie televisive note come The Equalizer, Hunter, Star Trek: Deep Space Nine e The Sentinel. In diverse occasioni ha inoltre collaborato dietro le quinte come assistente della stessa Jamie.

Il commento di Jamie Lee Curtis

Nel dare il suo ultimo saluto, Jamie Lee Curtis ha voluto tracciare un ritratto intimo della sorella, ricordandone il talento, la bellezza e le passioni, dall’amore per la natura e i viaggi fino al legame profondo con la famiglia.

Nel post è stato sottolineato con orgoglio anche il background di Kelly, fiera delle sue radici danesi da parte di madre e di quelle ebraiche e ungheresi da parte di padre, oltre che devota patriota americana. Conosciuta affettuosamente in famiglia come “Zia Cookie” per i tradizionali biscotti natalizi che preparava ogni anno, Kelly era solita congedarsi con una formula speciale.

“Concludeva sempre ogni messaggio con una benedizione ungherese: Isten Veled, Dio è con te. Isten Veled alla mia sorella del sole e della luna”, ha scritto l’attrice. La morte di Kelly Lee Curtis arriva in una giornata di lutto, che ha visto l’addio anche dell’attrice Zeudi Araya.