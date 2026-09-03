Morta l'attrice Carla Jeffery star della serie tv Zombies, mistero sulle cause del decesso della 33enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attrice americana Carla Jeffery, nota al grande pubblico per aver interpretato la cheerleader Bree nella saga cinematografica Disney Zombies, è morta all’età di 33 anni. L’annuncio è stato dato dalla sua storica manager tramite i canali social dell’artista, mentre le cause e le circostanze del decesso non sono state divulgate.

L’annuncio della morte di Carla Jeffery

L’attrice americana Carla Jeffery, celebre per aver interpretato la cheerleader Bree nel franchise Disney Zombies, è morta il 1° settembre 2026 all’età di 33 anni.

A rendere nota la notizia è stata la sua agente Carla Alexander della Alexanders Talent Management, attraverso un comunicato diffuso sull’account Instagram ufficiale dell’artista: “È con profonda tristezza che condividiamo la scomparsa della nostra amata Carla Jeffery, morta il 1° settembre 2026 a soli 33 anni”.

IPA

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso e l’entourage dell’attrice non ha risposto alle richieste di chiarimento giunte dalla stampa americana. Anche il fratello gemello Carlon Jeffery, pure lui attore, ha ricondiviso la nota aggiungendo il ricordo di un messaggio inviatole in passato: “Tu sei davvero una luce che brilla forte. Non lasciare che nessuno spenga quella luce, nemmeno te stessa”.

Da “Phat Girlz” e “Curb Your Enthusiasm” al successo di “Zombies”

Nata a Houston, in Texas, il 10 luglio 1993, Carla Jeffery aveva iniziato a recitare giovanissima, debuttando al cinema a 12 anni nella commedia Phat Girlz (2006). Successivamente aveva preso parte a numerose serie televisive, tra cui iCarly, Southland, Shake It Up!, Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend, American Vandal e Curb Your Enthusiasm, dove aveva interpretato il ruolo ricorrente di Keysha Black.

La svolta professionale arrivò nel 2018 con l’ingaggio nel film Disney Zombies nei panni di Bree, la cheerleader della Seabrook High e migliore amica della protagonista Addison. Un personaggio ripreso nei sequel del 2020 e del 2022, oltre che nella serie animata Zombies: The Re-Animated Series.

In un’intervista del 2025 al The Tokens Podcast, l’attrice aveva sottolineato il valore di quel ruolo per le giovani spettatrici: “Sapere che delle giovani donne nere ti prendono come modello? È questo che voglio continuare a fare”.

Il cordoglio del mondo Disney

All’età di 18 anni a Jeffery era stata diagnosticata l’epilessia, una condizione medica che per diverso tempo aveva preferito non pubblicizzare. Durante le riprese del primo Zombies l’attrice fu colpita da una crisi sul set e si risvegliò in ambulanza; da quel momento decise di condividere la sua diagnosi con i colleghi e la produzione affinché sapessero come assisterla.

Nel 2022 accettò di raccontare la propria esperienza per l’Epilepsy Foundation in occasione del Disability Pride Month, spiegando: “Ho pensato che, se la mia storia poteva aiutare altre persone, allora valeva la pena raccontarla”. Ad oggi non vi è alcun elemento ufficiale che colleghi il decesso alla patologia.

Disney Entertainment Television ha espresso vicinanza ai familiari evidenziando come “il suo talento straordinario, il suo calore e il suo spirito abbiano lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare con lei”.

Toccanti anche le dediche dei co-protagonisti: Milo Manheim l’ha definita “la persona più dolce che abbia mai incontrato”, mentre Chandler Kinney ha ricordato come la collega portasse “positività e brillantezza ogni giorno”.