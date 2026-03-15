Morta la cantante Cinzia Oscar, lutto nella musica neomelodica napoletana: aveva 64 anni, annuncio del figlio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La cantante neomelodica Cinzia Oscar è morta a 64 anni. La notizia è stata data dal figlio Marco Calone con un post sui social. Cinzia Oscar era un volto noto del panorama musicale napoletano e la notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro del web. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei fan e degli amici.

Morta la cantante neomelodica Cinzia Oscar

“Mamma sono morto con te”. Questo il messaggio pubblicato dal figlio di Cinzia Oscar su Instagram, anche lui famoso cantante neomelodico.

Il post ha raccolto immediatamente decine di migliaia di reazioni e commenti. Tanti i colleghi che hanno voluto dedicare un pensiero alla cantante scomparsa o mostrare vicinanza al figlio.

La carriera della cantante Cinzia Oscar

All’anagrafe Vincenza Testa, Cinzia Oscar è stata molto più di una semplice cantante: una vera e propria “figlia d’arte” della tradizione musicale partenopea. Il suo percorso nello spettacolo iniziò prestissimo, a soli sette anni, quando salì sul palco con il trio del padre per sostituire il fratello malato.

Quel debutto casuale segnò l’inizio di una carriera artistica ricca e significativa. Nel 1979 pubblicò il suo primo 45 giri, “Caro diario/Vita ‘e ‘nfamità”, che le aprì le porte di storiche etichette napoletane come Zeus Record e Mea Sound.

Tra i suoi brani più amati dal pubblico restano “Nun sò na bambola” e “Caro figlio mio”, canzoni che, con intensità e melodia, hanno saputo esprimere profondamente l’anima di Napoli.

Il duetto con Mario Merola e la passione per il teatro

Nel corso della carriera ha collaborato con grandi nomi della tradizione musicale. Tra quelli più importanti c’è il duetto con Mario Merola in “Si tu papà”, presentato al Festival di Napoli del 2002, così come i lavori realizzati insieme ad artisti come Pino Mauro, Franco Ricciardi e Franco Moreno.

Cinzia Oscar può vantare inoltre diverse presenze in televisione, avendo preso parte a programmi come “Teo in the box” su Rai 3, condotto da Teo Teocoli. Negli ultimi anni, la Oscar era tornata al teatro, il suo primo amore.

Nel 2018 era stata protagonista della commedia “Nu Bambeniello e Tre San Giuseppe”, pietra miliare del teatro napoletano, più volte andata in scena a Napoli.