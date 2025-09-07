Morta la madre del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, annullati gli impegni ufficiali: i messaggi di cordoglio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Grave lutto per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al quale è morta la madre. La signora Nicoletta aveva 85 anni e si è spenta in un letto del Policlinico Umberto I. Il primo cittadino della Capitale ha annullato tutti gli impegni ufficiali. Numerosi, e bipartisan, i messaggi di cordoglio.

Roberto Gualtieri azzera la sua agenda

Nell’agenda del sindaco Gualtieri c’erano due impegni in programma, per la giornata di domenica 7 settembre. Il primo era la partecipazione, in mattinata, alla canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Riprogrammati gli appuntamenti del sindaco Gualtieri

Poi, attorno alle 12:30, il varo del nuovo Ponte Giulio Rocco tra i quartieri Garbatella e Ostiense della Capitale. Gli altri appuntamenti istituzionali verranno riprogrammati nei prossimi giorni e settimane.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

Messaggi di cordoglio per Roberto Gualtieri

Questo il messaggio dal Cardinale Baldo Reina: “Il Cardinale Vicario esprime vicinanza al Sindaco, dott. Roberto Gualtieri, per la morte della mamma Nicoletta. Il Risorto la accolga nella Sua luce e doni al dott. Gualtieri e ai suoi familiari la consolazione e la pace”.

Dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Desidero porgere le più sentite condoglianze al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la scomparsa della mamma. A lui e alla sua famiglia giungano il cordoglio e la commossa vicinanza del Senato della Repubblica”.

Dalle segreterie della Cgil di Roma e del Lazio e della Uil del Lazio viene espressa la “più sincera vicinanza al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della sua amata mamma. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a lui e alla sua famiglia con affetto, porgendo le nostre più sentite condoglianze”.

Da Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma: “Desidero rivolgere al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alla sua famiglia le condoglianze a nome di tutta la comunità politica di Forza Italia Roma per il lutto che lo ha colpito. Siamo vicini al Sindaco in questo particolare momento di dolore, che tocca gli affetti più cari e per il quale non si è mai preparati”.

Il Gruppo Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio (consiglieri Giorgio Simeoni, Marco Colarossi, Giuseppe Cangemi, Fabio Capolei, Roberta Della Casa, Cosmo Mitrano e Angelo Orlando Tripodi) “si unisce al cordoglio per il lutto che ha colpito il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In questo momento di dolore, desideriamo manifestare la nostra vicinanza al primo cittadino e alla sua famiglia”.

Da Bruno Manzi e Alessandro Filippi, Presidente e Direttore Generale della municipalizzata dei rifiuti: “Ama S.p.A. si unisce al cordoglio per la scomparsa della madre del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La dirigenza e il Consiglio di Amministrazione in questo doloroso momento desiderano stringersi al primo cittadino della Capitale”.