Morta la madre di Pupo, l'annuncio del cantante sui social: "Irene è volata in cielo con una parte di me"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Grave lutto per Pupo. Enzo Ghinazzi, infatti, ha comunicato tramite social che la madre Irene Bozzi è morta. Il cantante, che negli ultimi giorni aveva rimandato alcuni concerti per stare vicino alla donna, ha fatto sapere che la mamma “è volata in cielo accompagnata da una parte di me”.

Morta la madre di Pupo

Pupo ha scelto Instagram per comunicare ai propri fan il grave lutto che lo ha colpito. Un canale scelto non a caso, perché negli ultimi giorni è stato quello attraverso cui sono arrivati più attestati di vicinanza e solidarietà al cantante.

“Ritengo giusto informarvi che Irene è volata in cielo” ha scritto Ghinazzi, con centinaia di utenti che hanno scritto poi un messaggio di condoglianze al cantante.

I concerti annullati per stare vicino alla mamma

Appena qualche giorno fa Pupo aveva comunicato il forfait da un concerto in programma a Napoli.

“Mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto”, aveva scritto l’artista, suscitando immediatamente preoccupazione e vicinanza nei fan.

Chi era Irene Bozzi

La mamma di Pupo è morta all’età di 93 anni. Irene Bozzi, sposata con Fiorello Ghinazzi, ha sempre vissuto a Ponticino a pochi chilometri da Arezzo, nel comune di Laterina Pergine Valdarno.

Della donna, descritta da Pupo come non solo una madre ma anche consigliera e amica, si sa poco. Da sette anni conviveva con l’Alzheimer.

La canzone dedicata alla malattia della mamma

Proprio in occasione della diagnosi della malattia, Ghinazzi aveva deciso di dedicare una canzone alla mamma.

“I colori della tua mente“, infatti, è il brano con cui nel 2021 Pupo decise di rendere un vero e proprio omaggio emotivo alla mamma, raccontandone il dolore della malattia e i ricordi che pian piano sfumano proprio a causa dell’Alzheimer.

Nel testo si fa riferimento a tutti gli alti e bassi connessi alla malattia, come il nome dimenticato del figlio e poi tornato in mente ma solo come “illusione” dovuta alla “nebbia” che sale velocemente e confonde i contorni e i ricordi.