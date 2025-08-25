Morta la mamma di Enzo Salvi, il dramma del comico che ha cancellato lo spettacolo per stare vicino alla madre

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Enzo Salvi ha pubblicato un post sui social network in cui ha comunicato la morte della madre. L’attore, il 22 agosto 2025, aveva cancellato, a poche ore dallo spettacolo, la sua esibizione al Festival Euromediterraneo di Altomonte, in provincia di Cosenza, in Calabria. In un video aveva spiegato che la mamma era in fin di vita e voleva starle accanto.

Il post d’addio di Enzo Salvi alla madre

“Ciao Mamma, hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero”, inizia così il messaggio sul profilo Facebook di Enzo Salvi, dedicato alla madre.

“La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me”, continua il post.

Getty Images

Enzo Salvi in una foto d’archivio

L’attore ha confidato che il suo cuore “si è spezzato. La mia mamma è volata via. Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore”.

Enzo Salvi ha sottolineato che “resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita.

Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno”.

Il ricordo del padre Tony

Nel salutare la madre, Salvi ha ricordato anche il padre Antonio, detto Tony, morto nel 2022 all’età di 86 anni per un malore improvviso.

“Mamma, abbraccia forte papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò , Federica e Angelica e la Tua Amata Peggy. La nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata. Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai”.

L’attore ha anche ringraziato i fan e tutti coloro che gli sono vicini in questo momento.

Lo spettacolo annullato

Per spiegare la decisione di cancellare lo spettacolo in Calabria, qualche giorno fa Salvi ha pubblicato un video in cui aveva rivelato che la madre era in fin di vita e non poteva abbandonarla “in un momento così delicato”.

L’attore e cabarettista, 62 anni, nelle immagini, si era mostrato con voce rotta e gli occhi nascosti dagli occhiali scuri. “È con grande dispiacere che devo comunicarvi che questa sera purtroppo non potrò essere presente – diceva, parlando dal sedile di un’auto -. Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato. Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e i miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione”.