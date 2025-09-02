Morta la mamma di Gianluca Gazzoli, il ricordo dello speaker di Radio Deejay: "Non smetto di piangere"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Grave lutto per Gianluca Gazzoli. La mamma del noto speaker di Radio Deejay è morta a 65 anni a causa di una malattia. L’annuncio è stato dato dallo stesso Gazzoli con un lungo post su Instagram. Pochi mesi fa lo speaker aveva dedicato una puntata della sua trasmissione proprio alla madre.

La madre di Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico di 37 anni, stava lottando contro un tumore. Era stato Gazzoli a rendere pubblica la notizia ai propri follower, spiegando che la madre, da alcuni mesi, stava “combattendo contro un brutto male”.

Martedì 2 settembre, sempre su Instagram, con un commovente post ha annunciato la morte della donna.

Il ricordo in un lungo post su Instagram

“Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia”, si legge nel post.

Gianluca Gazzoli, fondatore del podcast BSMT, aveva raccontato la storia della sua famiglia in una puntata andata in onda di recente. La donna è morta a 65 anni, vittima di un brutto tumore.

“Dopo tanti anni difficili, proprio quando la vita sembrava finalmente sorriderci, a 65 anni, la malattia ti ha portata via troppo in fretta, precipitando negli ultimi giorni. Sembra tutto irreale”, ricorda Gazzoli su Instagram. Il post dello speaker, che sul social ha oltre 410mila follower, ha raccolto migliaia di reazione e commenti, altrettanto commossi.

Le parole commosse di Gianluca Gazzoli

Nel lungo post Gianluca Gazzoli ha pubblicato anche una foto che ritrae lui da piccolo insieme a sua madre al mare. Un anno fa la donna si era sposata con il compagno di una vita, un evento ricordato dallo speaker nel post.

“Ciò che sono lo devo a te: la determinazione, i valori, la forza di non mollare e quella di continuare a sognare. Hai creduto in me molto prima che potessi farlo io”, è uno dei passaggi più rilevanti.

“Grazie, mamma. Grazie di tutto. Grazie per aver lottato fino all’ultimo per restare con noi. Ci sono tante cose che avrei voluto farti vedere, ma so che ci sarai lo stesso. Vivrai per sempre in me, in noi”, si chiude il post di Gianluca Gazzoli in ricordo della madre scomparsa.