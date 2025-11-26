Morta la nonna di Alberto Stefani, il nuovo presidente del Veneto le aveva dedicato la vittoria alle Regionali

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il nuovo presidente del Veneto Alberto Stefani ha annunciato pubblicamente attraverso un post sui social network che sua nonna, alla quale aveva dedicato la vittoria alle elezioni regionali, è deceduta dopo una complicanza sanitaria che l’ha colpita proprio durante gli scrutini delle elezioni.

Morta la nonna del presidente del Veneto Stefani

La nonna di Alberto Stefani, il neo eletto presidente della Regione Veneto, è deceduta a seguito di una complicanza sanitaria che l’ha colpita nella serata di lunedì 24 novembre, mentre i voti delle elezioni regionali venivano scrutinati.

Stefani aveva accennato, durante la conferenza stampa seguita all’annuncio della netta vittoria della coalizione di centrodestra, a un problema nella sua vita privata che aveva dovuto accantonare per essere presente all’incontro con la stampa.

Il problema si è poi rivelato essere il malore che ha colpito la nonna del presidente del Veneto, che è deceduta pochi giorni dopo.

Le parole di Stefani per ricordare la nonna

Stefani ha dedicato alla nonna un lungo post sui propri profili social:

Il destino ha scelto così, un po’ all’improvviso, proprio in una delle notti più importanti della mia vita. Oggi che le ultime speranze sono finite, voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità, della concretezza.

Il post prosegue: “Avrei voluto vivere almeno un’ora di questi giorni con te e farò fatica a capacitarmi di questo. Ma so che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio, così come hai voluto accompagnarmi con il tuo voto e il tuo sorriso poco prima di non vederci più”.

Cosa aveva detto Stefani in conferenza stampa

Come accennato, del malore della nonna Stefani aveva già parlato prima della conferenza stampa di lunedì. In quella sede aveva dichiarato:

Quando si hanno delle responsabilità amministrative la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica.

Nel post, il presidente del Veneto decide di dedicare nuovamente il risultato delle elezioni regionali alla nonna: “Per questo ho deciso di dedicare questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno indelebile nella vita dei propri nipoti. Grazie nonna, ti voglio bene”.