Morta la nonna di Fulvio Marino, il volto di "È sempre mezzogiorno" torna in tv: "Abbracciateli ogni volta"

Fulvio Marino, il maestro panificatore del programma Tv “È sempre mezzogiorno“, ha annunciato sui social la morte dell’amata nonna Rina. Anche il pubblico che segue la trasmissione di Antonella Clerici aveva imparato a conoscere Ernestina Masoero, la donna che aveva trasmesso al nipote la passione per la cucina. Si è spenta a 100 anni, viveva a Santo Stefano Belbo.

Il post di Fulvio Marino per la nonna

Con un post sui suoi profili social Fulvio Marino ha annunciato ai follower la morte della nonna, pubblicando una serie di foto.

“A cent’anni ci sei arrivata e lo hai fatto alla grande. Ricordo ancora il profumo di tutte le cose che mi hai cucinato e porto nel cuore ogni singolo momento passato insieme. Ogni istante con te è stato un grande regalo“, è il ricordo del panificatore.

ANSA

Il maestro panificatore di È sempre mezzogiorno, Fulvio Marino

“Ciao super Nonna Rina, mangerò un piatto di tajarin al sugo di carne, berrò un bicchiere di dolcetto e penserò a tutti i bei momenti passati insieme e farò un bel sorriso. Ti voglio bene Nonna!”, si legge ancora nel post.

Poi un avviso a chi ha ancora i nonni: “P.s : abbracciate se potete ogni volta che potete i vostri nonni”.

Chi era Ernestina, la nonna di Fulvio Marino

Gli spettatori di “È sempre mezzogiorno” avevano imparato a conoscere nonna Ernestina, detta Rina, grazie ai racconti del nipote e ai suoi post sui social.

La donna è sempre stata un punto di riferimento per Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione.

“Oggi visita alla mia adorata Nonna Rina, la mia nonna centenaria. Avere una nonna è come avere il sole anche nei giorni di pioggia: il suo amore scalda, illumina e profuma di casa. La nonna è un abbraccio che dura tutta la vita, un rifugio fatto di saggezza, dolcezza e profumo di pasta col sugo”, aveva scritto in un post.

Nel giorno del suo centesimo compleanno, il 15 gennaio 2025, Marino aveva regalato alla sua “adorata nonna Rina” una dedica: “Da sempre mi ha coccolato, nutrito e insegnato. Il mio amore per il cibo e per la cucina viene soprattutto da lei. Ti voglio bene nonna”.

In occasione dell’uscita del libro “Pizza per tutti”, aveva invece raccontato: “Natale in famiglia con Nonna Rina, 97 anni. Regina indiscussa della mia cucina. A lei e a mio nonno Felice ho dedicato il mio libro. Radici salde verso il futuro”.

Il video per Eataly di Ernestina

Ernestina Masoero si era raccontata nel 2019 in un video realizzato per Eataly nel quale diceva di essere nata e vissuta a Neive fino a quando non si è sposata.

La donna, nota come “la regina dei tajarin“, ha spiegato di aver imparato a fare le sue prelibate tagliatelle, amate da tutti, dalla nonna.

“Lei alla domenica mattina, quando arrivava da messa – diceva nel video nonna Rina – si metteva a fare le tagliatelle e io mi mettevo appoggiata al tavolo e vedevo lei come faceva. E così ho sempre fatto le tagliatelle, non ho più smesso”.

E ancora: “Poi mi sono sposata e allora le facevo per mio marito e per i miei figli. Poi negli anni ‘60-62 siamo andati a Cossano, abbiamo preso il ristorante e mi sono messa a fare le tagliatelle là tutti i giorni. Tutti i giorni facevo 3 chili di farina e 20 uova e ne avevo per un giorno, l’indomani li facevo di nuovo. Io, quando mi fanno un piacere, che mi danno qualcosa o della frutta e verdura, non vado a comprare il caffè: faccio il cestino di tagliatelle e loro sono contentissimi”.