Morta la principessa Astrid di Norvegia, aveva partecipato ai funerali del fratello re Harald V

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Venerdì 11 settembre è morta la principessa Astrid di Norvegia, all’età di 94 anni. La notizia è stata resa nota dalla Casa reale norvegese, che ha informato del decesso della sorella maggiore del re Harald V. Astrid aveva partecipato soltanto l’altro ieri, in carrozzina, ai funerali di Stato del fratello, deceduto a 89 anni esattamente due settimane fa, alla fine di agosto.

Morta la principessa Astrid di Norvegia: due giorni fa era ai funerali del re Harald V

Nonostante le precarie condizioni di salute, la 94enne aveva voluto essere presente alla cerimonia funebre del re, per dargli l’ultimo saluto e partecipare a uno dei momenti più solenni della vita della monarchia norvegese.

Il messaggio del nuovo sovrano

“Nel corso della sua lunga vita, la Principessa Astrid ha rappresentato la Casa Reale con calore e grande senso del dovere. Già all’età di 22 anni dovette assumere il ruolo di first lady quando mia nonna, la Principessa ereditaria Märtha, venne a mancare”, scrive il nuovo sovrano sul sito ufficiale della Casa Reale norvegese.

“Nel suo impegno pubblico – recita la nota – la Principessa Astrid dedicò sempre particolare attenzione alla cura e all’inclusione delle persone più vulnerabili della società. Fu profondamente leale e svolse sempre i propri incarichi con dedizione, partecipazione e un contagioso senso dell’umorismo”.

E ancora: “Zia Astrid è stata un sostegno importante per Re Harald e per tutti noi della famiglia. Abbiamo imparato molto da lei e non aveva paura di dire ciò che pensava”.

“La sua scomparsa rappresenta per noi una grande perdita. Ci mancherà. La mia famiglia e io rivolgiamo un pensiero affettuoso ai familiari più stretti di zia Astrid”, conclude il nuovo re.

Il matrimonio ‘scandalo’ con Johan Martin Ferner

Nel 1954 morì la madre di Astrid. Quest’ultima, allora, aveva 22 anni e assunse il ruolo formale di first lady della Norvegia, aiutando il nonno, re Haakon VII, e poi il padre, re Olav V, in tutti gli impegni di rappresentanza e nelle visite di Stato fino al 1968, anno del matrimonio di suo fratello Harald.

Astrid era sposata con un cittadino comune di nome Johan Martin Ferner, velista e medaglia olimpica, già sposato e divorziato. Allora la vicenda sentimentale provocò uno scandalo. Con Ferner ha avuto cinque figli.