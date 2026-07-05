Morta la regista Tiziana Aristarco, il ricordo di Serena Rossi che aveva diretto nella fiction Mina Settembre

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Morta a 66 anni Tiziana Aristarco, la regista nota per aver diretto diverse fiction famose come “Mina Settembre” e “Provaci ancora prof!”. Il mondo della televisione è in lutto, a dare la notizia della sua scomparsa è stata l’attrice Serena Rossi che proprio sotto la sua direzione aveva vestito i panni della celebre assistente sociale di Napoli.

Il messaggio di Serena Rossi a Tiziana Aristarco

L’attrice Serena Rossi ha condiviso una foto insieme a Tiziana Aristarco sul set confermando la notizia sulla morte della regista.

“Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza. Questo lo sanno tutti”, si legge nel post dell’interprete di Mina Settembre.

ANSA

“Tu sei stata molto più…una guida, un porto sicuro. Un mix tra tenacia – è la descrizione dell’attrice – grande ironia e dolcezza infinita. Ci capivamo al primo sguardo io e te”.

Quante risate, quante avventure, quanta fatica in giro per le strade di Napoli con quel cappottino rosso e quanti abbracci caldi…quanto amore hai regalato a tutti noi. Questo resta per sempre. Grazie. Mi mancherai immensamente”, ha concluso Serena Rossi.

Chi era Tiziana Aristarco

Tiziana Aristarco è nata a Milano nel 1960 ed era figlia del critico cinematografico Guido Aristarco.

La carriera è iniziata in Rai come aiuto regista, dove ha lavorato per diversi programmi come “La Domenica in… degli italiani”, “Il tempo delle scelte” con Romano Prodi e “Sottovoce” di Gigi Marzullo negli Anni Ottanta e Novanta.

L’esordio nel mondo delle serie tv è del 1998 in Un medico in famiglia, prima come aiuto regista e poi come regista nella seconda stagione e nella sesta.

Ha poi diretto 14 puntate di “Compagni di scuola” e la seconda stagione di “Casa famiglia 2”. Nel 2012 e 2013 è stata la regista della quarta e quinta stagione di “Provaci ancora prof!“, nel 2015 ha diretto la terza stagione di “Fuoriclasse”.

Nel 2021 è stata regista della terza stagione di “Mina Settembre“, con protagonista proprio Serena Rossi.

Tiziana Aristarco era sposata con il regista Riccardo Donna, con cui aveva due figli. Oltre alle serie televisive, nel corso della carriera ha diretto anche documentari e film.

Il ricordo di artisti e associazioni

Tra coloro che hanno dedicato un messaggio al ricordo di Tiziana Aristarco c’è Elena Sofia Ricci, che sui social ha scritto: “Oh mio Dio !!!! Non ci credo !!!! Serena mia !!! Ti stringo forte. Un pensiero a tutta la famiglia. Che dolore !!”.

“Oggi il cuore è colmo di tristezza”, ha scritto su Instagram Serena Autieri, che Aristarco ha diretto in “Una famiglia imperfetta”. “Ciao Tiziana, grazie per quello che mi hai donato – ha aggiunto – dentro e fuori dal set. Continuerai a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di incontrarti”.

Anche l’Associazione Produttori Audiovisivi e tutto il team dell’Italian Global Series “si uniscono al dolore per la scomparsa di Tiziana Aristarco, grande regista che ha firmato tanti successi della fiction italiana e amica di tutti gli operatori dell’audiovisivo”.

La sera del 5 luglio, sul palco del Cinema Fulgor di Rimini, hanno annunciato l’Apa e l’Italian Global Series “sarà ricordata affettuosamente alla presenza del pubblico”.