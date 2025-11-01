Morta la scrittrice Francesca Duranti, autrice de La casa sul lago della Luna e L'ultimo viaggio della Canaria

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lutto nel mondo della cultura per l’addio a Francesca Duranti. La scrittrice, tra le più amate della narrativa italiana del ‘900, è morta all’età di 90 anni a Lucca. Dopo aver conquistato lettori e critica con La casa sul lago della Luna, si è affermata come una delle penne più raffinate capaci di raccontare le fragilità e le contraddizioni della borghesia.

Chi era Francesca Duranti

Chiamata da più critici “la narratrice del sentimento“, Duranti è considerata tra le autrici che più hanno saputo descrivere il disincanto e la memoria di una generazione attraverso 40 anni di letteratura.

Come ricorda Repubblica, divisa tra la vita a Lucca e New York, la scrittrice si è contraddistinta per il suo stile malinconico e allo stesso tempo ironico con cui riusciva a esplorare gli strati più profondi dell’animo umano.

IPA

La scrittrice Francesca Duranti

La vita

Nata nel 1935 a Genova come Maria Francesca Rossi, Duranti era figlia del giurista e parlamentare socialdemocratico Paolo Rossi, presidente della Corte costituzionale dal 1975 al 1978.

Cresciuta sotto il fascismo studia l’inglese, il francese e il tedesco, prima di trasferirsi a Pisa dove si è laureata in legge.

Le opere e i premi

La prima opera è del 1976, La Bambina, seguita da Piazza mia bella piazza (1978) e La casa sul lago di Luna del 1984, che la porterà al successo di pubblico e di critica portandola in finale al Premio Strega e conquistando il Premio Bagutta.

Del 1987 è Lieto Fine, seguito da Effetti personali (1988), con cui Duranti si aggiudica il Premio Campiello e il Premio Hemingway, da Ultima stesura (1991), Progetto Burlamacchi (1994) e Sogni mancini (1996).

L’ultima parte della sua produzione narrativa dagli anni 2000 in poi la porterà a vincere nel 2003 il Premio Rapallo-Carige con L’ultimo viaggio della Canaria, preceduto da Il comune senso delle proporzioni (2000) e seguito da Come quando fuori piove (2006), Un anno senza canzoni (2009) e Il diavolo alle calcagna (2011).

Tradotta in diciotto lingue è stata vincitrice anche del Prix des Lectrices de Elle in Francia.

Duranti è ideatrice insieme ad Antonio Dini del Premio dei Lettori, fondato a Lucca nel 1988 e promosso dalla Società Lucchese dei Lettori.