Morta la signora degli scimpanzé Jane Goodall, etologa e attivista aveva 91 anni: sapeva tutto sulle scimmie

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La famosa etologa e antropologa Jane Goodall è scomparsa il 30 settembre 2025 all’età di 91 anni. Era nota come la donna che ha saputo dialogare con gli scimpanzé. Sostenitrice di cause ambientaliste e umanitarie, nel corso della carriera è stata insignita di diversi riconoscimenti, come la medaglia Benjamin Franklin. Ha sviluppato gli studi sui primati diventando poi un’icona dell’ambientalismo.

Chi era Jane Goodall

Jane Goodall era nata il 3 aprile 1934 ad Hampstead, un quartiere elegante di Londra.

Alla metropoli, la studiosa preferiva le foreste dove amava vivere. Da bambina era innamorata di Tarzan e molto presto ha cominciato le sue ricerche sulla vita familiare e sociale dei primati nel Parco Nazionale di Gombe Stream, in Tanzania.

ANSA

L’etologa Jane Goodall

Negli anni Settanta ha fondato l’Istituto Jane Goodall, che dal 1998 ha anche una sede italiana, attualmente diretta da Elisabetta Visalberghi, a sua volta grande specialista dei bonobo, le scimmie capaci perfino di costruire strumenti come le cannucce per risucchiare le formiche.

Nel 1991 ha fondato Roots and Shoots, (Radici e germogli), un grande programma di educazione alla sostenibilità rivolto ai giovani di ogni età per formarli all’impegno civico nelle proprie comunità. Perché solo chi è di casa nel proprio villaggio può esserlo anche nella foresta.

Jane non apprezzava molto che i bambini passassero il loro tempo sui social o con apparecchi tecnologici, invece che a contatto con le piante e con gli animali.

Le sue ricerche sugli scimpanzé

Goodall è stata la scienziata che più ha contribuito a farci capire che fra noi e i primati c’è pochissima differenza. Le sue ricerche pionieristiche hanno fatto affiorare l’anello mancante dell’evoluzione.

Le sue battaglie animaliste per difendere gli scimpanzé a rischio di estinzione erano fondate sull’importanza della conservazione di questa specie sorella della nostra.

La sua mission era lo studio del rapporto tra umani, animali e ambiente. Per questo le sono sempre interessati gli esemplari selvatici, nel loro habitat prima che il contatto con gli uomini li trasformasse.

Nel corso della carriera, Goodall ha cercato di dimostrare che le scimmie antropomorfe intrattengono vere e proprie relazioni interpersonali, simile a quelle umane.

Sosteneva che gli animali vivono emozioni e hanno una vera cultura e amava concludere le sue conferenze parlando la lingua appresa dagli abitanti della foresta per mostrare che gli altri esseri viventi comunicano con versi e suoni che qualche volta assomigliano più alla musica che alla grammatica.

I video virali di Jane Goodall

In un video del 2013 che ha fatto il giro del mondo, Jane Goodall veniva abbracciata teneramente da Wounda, una scimpanzé che lei con il suo staff aveva strappato al traffico illegale di animali esotici.

Wounda, dopo essere stata curata e guarita dai ricercatori, è stata rimessa in libertà nella riserva di Tchimpounga, un autentico santuario per scimpanzé creato nel 1992 attraverso un accordo tra il Jane Goodall Institute e il governo congolese.

Nel video della liberazione della scimmia, si vede l’animale che si gira verso la scienziata e la abbraccia come per dirle “so che mi hai salvato la vita”.

Grande ambientalista, il suo impegno per la difesa dell’ecosistema le è valso la nomina a messaggera di pace per le Nazioni Unite. È morta a 91 anni in California, mentre stava svolgendo un ciclo di conferenze per raccogliere i fondi per le 23 sedi del suo istituto sparse nel mondo.