Morta Lorenza Licenziati conduttrice tv molto nota a Napoli in Campania, "Ha combattuto con tutte le forze"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo della televisione campana piange la scomparsa di Lorenza Licenziati. La conduttrice e giornalista, volto noto delle emittenti locali, è morta a 57 anni. Ne avrebbe compiuti 58 il prossimo 30 aprile. A dare la tragica notizia sono stati i tre figli della donna, Raffaele, Maria Clara e Alessandro, che hanno pubblicato uno scatto sui social in compagnia della madre, salutandola con un messaggio commosso.

Morta la conduttrice Lorenza Licenziati: l’annuncio dei figli

“Lorenza se ne è andata, stretta a noi come in questa foto. Nostra mamma ha combattuto con tutte le sue forze e con il sorriso sulle labbra come l’avete sempre vista”, hanno scritto i tre figli della conduttrice, a corredo di uno scatto in cui li si vede felici e sorridenti con la madre, probabilmente durante una festa di compleanno.

“So che molti di voi le stanno scrivendo, vi ringraziamo per la vicinanza che le avete mostrato e quando sapremo vi faremo sapere come e quando darle un ultimo saluto. Con immenso dolore, i suoi amori immensi”, hanno concluso Raffaele, Maria Clara e Alessandro.

Le cause del decesso

Come riferito dal Quotidiano Nazionale, Lorenza ha combattuto contro una grave malattia oncologica, affrontata sempre nel riserbo.

Ha lasciato i suoi impegni professionali solo all’ultimo, quando le condizioni di salute l’hanno costretta a fermarsi.

La carriera della conduttrice dai modi eleganti e garbati

Lorenza Licenziati, dopo essersi laureata in Scienze Motorie, aveva cominciato la sua carriera televisiva a Canale 21, emittente locale molto conosciuta a Napoli e in Campania, diventando poi giornalista pubblicista. Era poi divenuta una conduttrice di TeleCapri, facendosi apprezzare per i suoi modi sempre eleganti e garbati.

Negli ultimi quindici anni si era impegnata a dare risalto al suo format web, “In Città“, un progetto che seguiva i principali eventi del capoluogo campano e, più in generale, dell’intera Regione.

Licenziati, per tutta la sua carriera professionale, ha sempre promosso le qualità e le eccellenze del suo territorio.

Soltanto due giorni fa, attraverso un post scritto su Facebook, aveva ricordato Gianfranco Caliendo, musicista ed ex frontman de “Il giardino dei semplici”, deceduto a 70 anni.

“Nel momento peggiore anche della mia vita, non ho potuto riabbracciarlo per l’ultima volta e tutto questo mi ha devastato”, ha scritto Licenziati. La conduttrice aveva presentato molti spettacoli dell’Accademia dell’artista.