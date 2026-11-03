Morta Lucia Modugno attrice che debuttò con Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, aveva 94 anni

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Il cinema italiano perde uno dei suoi esponenti più preziosi. È morta Lucia Modugno, attrice che fu testimone e protagonista degli anni d’oro di Cinecittà. L’esordio al cinema avvenne sotto la regia di Roberto Rossellini e, in seguito, Modugno collaborò con i più grandi maestri, da Vittorio De Sica a Ettore Scola. L’attrice è morta a Roma all’età di 94 anni.

Morta a 94 anni Lucia Modugno

Lunedì 2 novembre 2026, presso il Tiberia Hospital di Roma, è morta a 94 anni Lucia Modugno. A darne la notizia è la famiglia, che comunica che i funerali si terranno giovedì 5 novembre presso la chiesa parrocchiale di San Giuliano Martire, in via Cassia 1036, alle ore 11:00.

“Lucia Modugno è stata un’artista che ha dato un contributo significativo alla cultura del nostro Paese, – ha scritto la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni – in grado di passare con naturalezza dal grande schermo al teatro, per arrivare negli anni successivi anche alla regia e alla scrittura”.

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Porgendo le proprie condoglianze alla famiglia Modugno, la sottosegretaria aggiunge: “Con lei perdiamo una professionista raffinata, che ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Rossellini a Risi fino a Scola”.

Al cinema con i più grandi registi

Lucia Modugno era nata a Bari il 9 luglio 1932. Il debutto al cinema arriva a 27 anni, nel 1959, con Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini, dove recita nei panni di una giovane partigiana al fianco di Vittorio De Sica.

Seguono numerose collaborazioni a dir poco prestigiose. Nel 1963 è nel cast de I mostri di Dino Risi e l’anno dopo in Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola. Con Mario Bava lavora in La ragazza che sapeva troppo del 1963 e Diabolik, del 1968. Nel frattempo l’esperienza western con Sergio Corbucci nel film Navajo del 1966.

Quella di Lucia Modugno fu una carriera sfaccettata e eclettica. In sessant’anni prese parte a più di 30 tra film, sceneggiati e produzioni televisive. Tra i lavori più recenti Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati (2009), Gli anni più belli di Gabriele Muccino (2020) e la serie internazionale Home Sweet Home del 2023.

Una carriera eclettica, dal teatro alla scrittura

In seguito Lucia Modugno si dedica al teatro, recitando sulla stesso palco di figure come Emma Gramatica e Aldo Fabrizi e portando in scena capolavori di Luigi Pirandello, Aristofane, Plauto e Federico García Lorca. Nel 1980 fonda la propria compagnia diventando anche autrice e regista.

Alla passione per la recitazione Lucia Modugno affiancò quella per la letteratura. Fu autrice di cinque libri tra romanzi, saggi e racconti legati al mondo del cinema e dello spettacolo. L’ultimo lavoro, pubblicato nel 2023, fu Pirandello, questo mio sconosciuto – Antonietta Pirandello nata Portolano.