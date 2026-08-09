Morta Maria Pia Prodi, sorella dell'ex premier Romano: aveva 100 anni ed era una neuropsichiatra

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lutto per l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi: è morta, all’età di 100 anni, la sorella Maria Pia, neuropsichiatra. “Medico premuroso del corpo e delle anime, si è prodigata per pazienti e familiari riversando su tutti un grande amore”, è la scritta che campeggia sul suo manifesto funebre. I funerali si terranno nella mattinata di lunedì 10 agosto. “Abbiamo salutato Maria Pia solo pochi giorni fa per il suo centesimo compleanno”, ha detto Romano Prodi.

Morta Maria Pia Prodi: l’annuncio della famiglia

Maria Pia Prodi, sorella dell’ex premier, è morta all’età di 100 anni a Reggio Emilia nella giornata di sabato 8 agosto.

A darne l’annuncio sono stati la sorella Fosca, i fratelli Romano e Franco con Laura, le cognate Gisella, Sandra e Anna, tutti i nipoti e pronipoti, “grati per il grande affetto ricevuto”.

Sul manifesto funebre di Maria Pia Prodi, neuropsichiatra, si legge: “Medico premuroso del corpo e delle anime, si è prodigata per pazienti e familiari riversando su tutti un grande amore”.

Quando si terranno i funerali di Maria Pia Prodi

I funerali di Maria Pia Prodi si svolgeranno lunedì 10 agosto alla Chiesa parrocchiale di San Ruffino di Scandiano.

Il corteo funebre prenderà il via alle ore 8,30 dalla Casa Funeraria Reverberi di Via Terezin 21.

Le parole di Romano Prodi sulla sorella Maria Pia

La Repubblica ha riportato alcune parole di Romano Prodi sulla sorella Maria Pia: “Abbiamo salutato Maria Pia solo pochi giorni fa per il suo centesimo compleanno, ha avuto una vita lunga, ricca di affetti e anche di realizzazioni“.

L’ex premier ha aggiunto: “Fino all’ultimo giorno è stata circondata dall’affetto dei suoi cari”.

Il messaggio di Pierluigi Castagnetti, ex parlamentare Pd

Pierluigi Castagnetti, ex parlamentare Pd, ha scritto un messaggio alla famiglia Prodi dopo la scomparsa di Maria Pia Prodi.

Le parole di Pierluigi Castagnetti in memoria di Maria Pia Prodi: “La città di Reggio Emilia deve esserle grata per il tanto bene che ha fatto come medico primario dell’Istituto De Sanctis al San Lazzaro, ma anche perché, soprattutto dopo la morte dei genitori e, da ultimo, del fratello Quintilio, è stata fino all’ultimo la testimone della orgogliosa ‘reggianità’ della straordinaria famiglia Prodi”.