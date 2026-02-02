Morta Maria Rita Parsi, Jerry Calà ricorda la psicologa che "ha risolto la vita" all'attore con la terapia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Jerry Calà ricorda Maria Rita Parsi, psicoterapeuta scomparsa a 78 anni, come colei che “gli ha risolto la vita” negli anni ’80. Nota soprattutto come voce autorevole nella tutela dei diritti dei bambini, dal racconto dell’attore emerge il ruolo importante rivestito da Parsi e il loro rapporto divenuto, col tempo, un’importante amicizia.

Il ricordo di Jerry Calà

La recente scomparsa di Maria Rita Parsi ha suscitato grande commozione in Italia. Morta a 78 anni a Roma lunedì 2 febbraio, la psicologa ha dedicato la sua vita professionale alla difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

In una recente intervista, l’attore Jerry Calà, 74 anni, ha raccontato il suo rapporto personale e professionale con la psicoterapeuta, descritta come la persona che “gli ha risolto la vita” durante un momento di profonda difficoltà interiore, in un’epoca in cui la salute mentale era ancora un tabù.

ANSA

“Era uno dei momenti di mio massimo successo, però stavo male con me stesso” ha raccontato al Corriere. “Non riuscivo a capire perché: avrei dovuto essere strafelice e non lo ero. Maria Rita mi ha veramente risolto la vita, gliene sarò grato per sempre”.

L’approccio di Maria Rita Parsi

Calà ha spiegato che, contrariamente agli stereotipi di terapisti “all’americana” che ascoltano in silenzio, Maria Rita partecipava attivamente alle sedute, dialogando e offrendo spunti con un approccio empatico e coinvolgente.

“Con me ha funzionato, nel tempo si è sviluppata un’amicizia oltre la terapia” ha sottolineato l’attore, che coinvolse anche la professionista in un progetto lavorativo.

“Siccome dovevo fare questo telefilm, la prima serie comedy di Mediaset, sui villaggi turistici (si tratta di “Professione Vacanze”, ndr) ho pensato che avrebbe potuto dare un apporto dal punto di vista del carattere dei personaggi”.

Una volta raggiunto un equilibrio interiore soddisfacente, la terapia si è interrotta ma i due sono rimasti in contatto, con Calà che occasionalmente la contattava anche in momenti di ricaduta emotiva. “Ogni tanto una telefonatina gliela facevo e lei un consiglio, in amicizia, me lo concedeva”.

Chi era Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi è stata molto più di una psicoterapeuta: figura di riferimento nella tutela dei più piccoli, presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, componente di organismi istituzionali per l’infanzia e membro del Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo.

La sua carriera ha incluso oltre cento pubblicazioni, ruoli di docente universitario e numerose apparizioni come esperta nei media, unendo rigore scientifico e capacità divulgativa per sensibilizzare il pubblico sui temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della salute mentale.