Morta Marina Donato dopo un malore al ristorante, la vedova di Corrado aveva 76 anni: possibile infarto

La produttrice televisiva Marina Donato, vedova di Corrado, è morta improvvisamente a 76 anni, mentre si trovava in un ristorante di Roma. Professionista instancabile molto nota dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ha subito un arresto cardiaco mentre risultato fatale: a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

I funerali di Marina Donato

La 76enne è stata colpita da un malore mentre si trovava a cena fuori, nella serata di mercoledì 30 luglio. Trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, è morta poco dopo.

Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, i funerali di Marina Donato si terranno sabato 2 agosto alle 10.30, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma. Seconda moglie del noto conduttore tv Corrado Mantoni, non aveva figli.

ANSA

Il giorno del matrimonio tra Marina Donato e Corrado Mantoni

La storia d’amore con Corrado

Nata a Roma il 4 luglio 1949, Donato cominciò a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 24 anni, iniziando a collaborare con Corrado, all’epoca già noto conduttore.

Dal rapporto di lavoro con Mantoni, di 25 anni più vecchio di lei, nacque una lunga relazione sentimentale, che culminò nel matrimonio del 27 giugno 1996, dopo 23 anni di convivenza.

Donato si trovava nell’auto guidata da Corrado, di ritorno dal Rally Canoro di Civitavecchia, quando si verificò l’incidente in cui la soubrette Dona Moroni finì in coma, il 13 luglio 1978.

La carriera

La 76enne era una figura nota e stimata sulla scena televisiva italiana, dove ha lavorato come produttrice, curatrice e autrice di programmi che hanno fatto la storia della Tv.

Nella sua lunga carriera, Donato ha infatti dato un contributo decisivo per il successo di trasmissioni come La Corrida, Forum, Il pranzo è servito e La prova del cuoco.

Dagli inizi su Mediaset nel 1982 come produttrice esecutiva del programma Il pranzo è servito condotto da Corrado, (realizzando oltre 2.000 puntate fino al 1992) alla produzione sempre su Canale 5 di Ciao Gente e nel 1985, insieme a Iole Fiori, di Buona Domenica con Corrado e Maurizio Costanzo.

Ancora a fianco del futuro compagno di vita, nel 1987 inizia come produttrice esecutiva le 10 edizioni de La Corrida, diventando poi anche coautore.

Sulla rete ammiraglia Mediaset lavora anche a Sì o no? (1993-94), oltre che come coautrice di Tira & Molla con Paolo Bonolis (1996-1998) e de Il gatto e la volpe (1997), prima di collaborare anche con Rai 1, dove nel 2000-01 è produttrice esecutiva per Aran Endemol de La prova del cuoco.

Nel 2005 fonda la sua società di produzione Corìma, con la quale produce e cura le altre edizioni le nuove edizioni de La Corrida, da quella del 2002 presentata da Gerry Scotti, all’ultima condotta sul Nove da Amadeus, passando per le stagioni di Carlo Conti.

Il ricordo di Amadeus: “Ci eravamo sentiti ieri”

Proprio Amadeus, all’ANSA, ha rivelato che “ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole“.

E ancora: “Stavamo già lavorando alla prossima edizione della Corrida, con tante idee, spunti, confronti, e Marina ci metteva la consueta energia, l’entusiasmo di sempre. Le volevo veramente bene e so che lei ne voleva a me: un legame nato quasi a pelle, anche perché lei conosceva bene l’immenso affetto che nutrivo per Corrado e l’amore per la Corrida. Anzi, da anni pensavamo a realizzarla insieme: appena finisco Sanremo giuro che la facciamo, le avevo promesso. E così era stato”.

Poi ha aggiunto che Marina Donato “era una donna innamorata dei suoi programmi“, come Forum, Il pranzo è servito, La Prova del cuoco, e “portava avanti l’eredità di Corrado. Da fan le facevo un sacco di domande su come erano nati tanti successi: era come tornare indietro nel tempo e rivivere le mie emozioni di bambino telespettatore. Ma non viveva nel passato, si proiettava nel futuro: era bello parlare con lei anche di progetti. Ecco perché la notizia della morte è ancora più inaspettata”.

“Ritrovarmi a lavorare accanto a lei, alla Corrida, è stata la cosa più bella di quest’ultimo anno. Ora dovremo andare avanti senza di lei, ci mancherà tantissimo. La televisione perde una figura di riferimento e di grande esperienza”, ha concluso spiegando che parteciperà ai funerali perché “non posso non darle l’ultimo saluto”.