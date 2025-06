Morta Marise Wipani attrice di Xena - Principessa guerriera, la star della serie tv aveva 61 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morta a 61anni l’attrice neozelandese Marise Wipani, nota al grande pubblico soprattutto per la serie tv cult Xena – Principessa guerriera. L’attrice è deceduta nel giorno del suo compleanno dopo una lunga malattia.

Morta l’attrice Marise Wipani

Marise Wipani è morta lo scorso 6 giugno, nel giorno del suo 61esimo compleanno. La sua scomparsa è stata annunciata sulla sua pagina Facebook.

“Marise se n’è andata serenamente oggi, nel giorno del suo 61esimo compleanno, circondata da familiari e amici”, si legge nel profilo dell’attrice.

Fonte foto: Getty Marise Wipani ha recitato al fianco di Lucy Lawless e Kevin Sorbo in Hercules e Xena

Il post continua poi con una citazione dal film A Spasso con Daisy: “Voleva solo dire… che ho lasciato questa vita mortale. Addio, buona fortuna, buon Dio!!!”.

Chi era Marise Wipani, attrice di Xena – Principessa guerriera

Nata il 6 giugno 1964 a Ponsonby in Nuova Zelanda, Marise Wipani iniziò la carriera nel mondo dello spettacolo come modella.

Si fece conoscere a 19 anni quando arrivò seconda a Miss Nuova Zelanda 1983.

Dopo il concorso di bellezza, Wipani iniziò a lavorare in tv, partecipando a diversi show e poi per diversi anni come una delle presentatrici del sorteggio televisivo del lotto.

La carriera

Nel corso della sua carriera Marise Wipani ha lavorato a molte produzioni televisive e cinematografiche tra Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti e Regno Unito.

L’esordio al cinema arrivò nel 1985 in Uomini, cavalli, scommesse e truffe.

Wipani consolidò la sua fama negli anni ’90 e 2000 con ruoli in serie tv di successo come la britannica Soldier, Soldier, Hercules, Xena e la soap neozelandese Shortland Street.

In Italia Marise Wipani è nota soprattutto per il suo ruolo più celebre, quello di Kanae in Xena – Principessa Guerriera.