Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morta la poetessa e saggista Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. Cresciuta a Gais, in val Pusteria, viveva a Castel Fontana nel comune di Tirolo, in Alto Adige, dove è deceduta all’età di 101 anni, compiuti da poco. È stata la principale traduttrice delle opere del padre.

Morta Mary de Rachewiltz

Mary de Rachewiltz aveva iniziato da adolescente la traduzione de I Cantos di Ezra Pound, la cui traduzione integrale pubblicata da Mondadori nel 1985 le è valsa il Premio Monselice.

Anche lei poetessa e saggista come il padre, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Merano, per il contribuito alla vita culturale al piccolo centro altoatesino facendo arrivare scrittori, artisti, musicisti da tutto il mondo. Per celebrare i suoi 100 anni, nel 2025 l’amministrazione le aveva dedicata una mostra al Palais Manning Museum, dal titolo ‘Mary’s dream. Portrait of a Lady’.

La vita e la carriera della figlia di Ezra Pound

Nata a Bressanone, provincia di Bolzano, il 9 luglio 1925, era figlia del statunitense Ezra Pound e della violinista Olga Rudge, originaria dell’Ohio.

Inizialmente non riconosciuta dal padre, venne affidata ad una famiglia di contadini tirolesi della Val Pusteria, per poi essere mandata a studiare dai genitori in un collegio di Firenze, che fu costretta a lasciare nel 1941 per la mancanza di mezzi economici.

Dopo essersi trasferita con la madre a Sant’Ambrogio, in provincia di Genova, alla fine della guerra si riavvicinò al padre, il quale già a 14 anni le affidò la traduzione delle sue poesie.

Un’attività che Mary de Rachewiltz proseguì per buona parte della sua vita, trasponendo in italiano anche le opere altri poeti americani, come Robinson Jeffers, Edward Estlin Cummings, Ronald Duncan e Denise Levertov.

Nella sua carriera ha pubblicato diverse raccolte di poesie e un importante memoriale, Discrezioni. Storia di un’educazione (1973).

Il cordoglio del ministro Giuli

Alla notizia della morte della poetessa, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha voluto dedicare un messaggio per esprimere “profondo cordoglio per la scomparsa di Mary de Rachewiltz, poetessa, scrittrice e traduttrice dalla voce limpida e originale”.

“Nel corso della sua lunga vita, tra l’altro – ha dichiarato – ha custodito e tramandato l’opera del padre Ezra Pound, del quale, poco più che quattordicenne, cominciò a tradurre le poesie, fino alla pubblicazione integrale dei ‘Cantos’ in italiano. Proprio nel segno di questo legame, lo scorso aprile il Ministero della Cultura ha acquisito al patrimonio dello Stato l’Archivio Mary de Rachewiltz e la Biblioteca Ezra Pound. Le carte autografe, la corrispondenza e i volumi da lei custoditi entreranno nel patrimonio della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia: un’eredità che, grazie a Mary, continuerà a vivere e a parlare alle generazioni future, e che presto sarà protagonista di una grande esposizione in Italia. A tutta la famiglia giungano la mia vicinanza e le mie condoglianze”.