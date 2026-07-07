Morta Matilde Mity Simonetto, da Fininvest al ruolo di consulente d'immagine di Silvio Berlusconi in politica

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morta a Milano Matilde “Mity” Simonetto, storica consulente d’immagine che dal 1992 al 2010 ha curato la comunicazione visiva e la regia estetica di Silvio Berlusconi. Entrata in Fininvest nel 1982, creò dal nulla una professione prima inesistente in Italia, firmando la scenografia dei celebri spot della discesa in campo del 1994 e gestendo per vent’anni i set, le luci e i rapporti con i media del Cavaliere.

Morta a 77 anni Matilde “Mity” Simonetto

La storica comunicatrice Matilde “Mity” Simonetto è morta a Milano lunedì 6 luglio 2026. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia tramite una nota ufficiale, specificando che l’ultimo saluto sarà celebrato mercoledì 8 luglio alle ore 15:00 nella chiesa di San Camillo a Milano.

Dal 1992 al 2010 Simonetto è stata la fidata responsabile della comunicazione e dell’estetica televisiva di Silvio Berlusconi, affiancandolo nei suoi molteplici ruoli politici, istituzionali e imprenditoriali.

Nata da un direttore pubblicitario e da una ballerina della Scala, Matilde Mity Simonetto era entrata nel gruppo Fininvest nel 1982.

La carriera di Simonetto

Nei primi anni si era occupata della programmazione dei palinsesti cinematografici di Italia 1 al fianco di Carlo Freccero e, successivamente, della gestione stampa di programmi cult come Buona Domenica.

La svolta professionale arrivò nel 1992, quando le fu proposto di curare l’estetica dell’allora imprenditore televisivo. Accettata la sfida, Simonetto finì per inventare dal nulla un ruolo che in Italia non esisteva, ricalcando i modelli americani della regia degli eventi politici.

Come lei stessa ricordò, all’inizio molti colleghi la guardavano con sospetto come fosse una visionaria, mentre oggi l’addetto all’immagine è una figura imprescindibile per qualsiasi leader politico.

Il lavoro da consulente d’immagine per Berlusconi

L’opera più celebre di Matilde Mity Simonetto resta la pianificazione visiva degli spot del 1994 per la storica “discesa in campo” del leader di Forza Italia. Girate alle 6 del mattino a Villa Macherio in uno studio ancora sventrato dai lavori di ristrutturazione, quelle clip vennero interamente orchestrate da lei sotto il profilo scenografico.

Simonetto si occupò personalmente della scelta dei colori del set, delle luci calde, del posizionamento dei libri in libreria in base alle coste e della disposizione accurata delle foto di famiglia alle spalle del Cavaliere.

Al suo nome sono rimasti legati nel tempo molti celebri aneddoti e retroscena d’epoca. Tra questi, la leggenda metropolitana (da lei sempre smentita) secondo cui applicasse un collant nero sull’obiettivo delle telecamere per attenuare le rughe di Berlusconi, laddove venivano in realtà impiegati solo comuni filtri e luci trattate.

L’unico vero punto di disaccordo tra i due riguardava l’uso della cipria anti-lucido: Simonetto riteneva che il premier ne abusasse, nascondendo un piumino in tasca per incipriarsi di nascosto non appena lei si voltava.

Il legame inscindibile con il Cavaliere

L’impegno di Matilde Mity Simonetto per l’immagine di Silvio Berlusconi era totale, supportato da una grave insonnia che fin dall’età di 17 anni le permetteva di dormire solo tre o quattro ore a notte, assecondando così i ritmi frenetici del datore di lavoro.

Il post di Simonetto dopo la morte di Berlusconi

Oltre alla cura dei set istituzionali, Simonetto fungeva da vero e proprio scudo mediatico, arrivando a gestire direttamente le trattative con i paparazzi per bloccare scatti privati sgraditi, come quelli rubati a Porto Cervo o quelli legati alla figlia Barbara Berlusconi.

Il sodalizio professionale si interruppe nel 2010, quando i primi scandali non giudiziari e la complessità della vita politica romana la spinsero verso il pensionamento, ma nonostante la successiva lontananza dalle scene, il legame di affetto e stima rimase immutato nel tempo.

Subito dopo la scomparsa di Berlusconi nel giugno del 2023, Simonetto lo aveva salutato pubblicamente sui propri canali social: “Caro Dottore, la tristezza come l’amore è un sentimento che non si può descrivere. Io continuerò a curare la sua immagine per tutta la vita”.