Morta Melanie Watson attrice de Il mio amico Arnold affetta da osteogenesi imperfetta, cos'è la rara malattia

Melanie Watson, attrice nota al grande pubblico per il ruolo di Kathy Gordon nella serie Il mio amico Arnold, è morta a 57 anni a causa di alcune complicazioni legate a un’emorragia. Fin dalla sua nascita, era affetta da osteogenesi imperfetta, una rara malattia anche nota come “malattia delle ossa fragili”.

Cosa si sa sulla morte di Melanie Watson

A confermare il decesso di Melanie Watson, a TMZ, è stato il fratello Robert.

L’attrice è deceduta nella giornata di venerdì 26 dicembre a Colorado Springs, in seguito a un recente ricovero ospedaliero legato a un’emorragia. Le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente, nonostante l’impegno dei medici per salvarle la vita che, purtroppo, è risultato vano.

L’attrice Melanie Watson è conosciuta dal grande pubblico per aver recitato nella serie tv Il mio amico Arnold, accanto a Gary Coleman.

Chi era l’attrice Melanie Watson

Melanie Watson è nata il 20 luglio 1968 a Dana Point, in California, negli Usa. Fin dalla nascita, ha convissuto con una rara malattia: l’osteogenesi imperfetta, anche nota anche come “malattia delle ossa fragili”.

La sua popolarità è dovuta all’interpretazione del ruolo di Kathy Gordon nella serie tv Il mio amico Arnold (“Diff’rent Strokes” è il titolo originale) tra gli anni 1981 e 1984.

Melanie Watson ha preso parte a 4 dei 189 episodi dello show, interpretando una bambina allegra su una sedia a rotelle, amica del protagonista Arnold (interpretato da Gary Coleman).

Dopo essersi ritirata dalle scene, Melanie Watson ha dedicato la sua vita a diverse iniziative benefiche. Ha co-fondato l’organizzazione no-profit Train Rite, impegnata nell’addestramento di cani dei rifugi per trasformarli in animali da supporto alle persone affette da disabilità. Melanie Watson era anche la CEO di Couiffie’s Ranch, progetto in sostegno dell’autonomia delle persone disabili.

Cos’è l’osteogenesi imperfetta

L’osteogenesi imperfetta, come spiegato sul sito dell’ospedale Bambino Gesù, è una malattia genetica rara nota anche come “la malattie delle ossa fragili” e caratterizzata da una riduzione della resistenza delle ossa provocata da un’alterazione del tessuto connettivo (la fibra dell’osso) che le rende più suscettibili alle fratture.

In realtà, però, si tratta di un gruppo di diverse malattie (almeno 5), presenti in un neonato su 10-20 mila.