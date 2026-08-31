Morta Monica Pellegrino consigliera comunale a Cuneo, l'addio dei colleghi alla 37enne sconfitta dal tumore

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Monica Pellegrino, 37 anni e consigliera comunale di maggioranza a Cuneo, è morta. Si è spenta all’ospedale Santa Croce domenica 30 agosto 2026, dopo aver lottato contro un tumore che le era stato diagnosticato nel dicembre 2024. Immediatamente aveva iniziato le cure per cercare di sconfiggere il male. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Cuneo, addio a Monica Pellegrino: la consigliera comunale è morta a 37 anni

Nata l’11 maggio 1989 e originaria di Spinetta, dove ha sempre vissuto, Monica Pellegrino, oltre a essere una consigliera comunale a Cuneo, era direttrice dei servizi generali e amministrativi (Dsga) negli istituti comprensivi della provincia.

La 37enne, come riferito dal quotidiano La Stampa, aveva subito un grave lutto nel 2004, quando perse il fratello 18enne. Il ragazzo fu coinvolto in un drammatico incidente stradale.

ANSA

Gli studi e la passione per la politica

Monica aveva conseguito due lauree magistrali, una in Giurisprudenza e una in Economia. Per perfezionare gli studi aveva frequentato diversi Master di specializzazione.

Dopo la pratica forense e i lavori negli uffici legali di Banca d’Alba e Banca Crs, era entrata di ruolo nel settore scolastico, lavorando all’istituto comprensivo “Antonio Vassallo” di Boves e al “Paglieri” di Fossano.

Pellegrino era inoltre animata da una grande passione per la politica. Nel 2022 è stata eletta nel Consiglio comunale di Cuneo con la lista “Centro per Cuneo”.

Dopo la diagnosi del tumore, era stata costretta ad assentarsi dai banchi dell’assemblea in Municipio. Tuttavia aveva continuato a seguire i lavori dell’amministrazione da remoto.

Nell’ultimo periodo era inoltre riuscita a partecipare di persona ad alcune commissioni consiliari a Palazzo Civico.

La salma della 37enne si trova ora nella camera mortuaria del Santa Croce. Lascia la madre Rosella, il padre Mario, gli zii e i cugini. I funerali si svolgeranno martedì 1° settembre, alle 15,30, nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe a Cuneo.

La sindaca di Cuneo: “Il male è stato impietoso”

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha ricordato la 37enne: “In questa ultima domenica di agosto arriva improvvisa la dolorosa notizia che Monica Pellegrino ci ha lasciato. Giovane consigliera comunale, ha svolto in modo serio e convinto l’impegno come amministratrice e l’ha portato avanti con costanza e tenacia nonostante la malattia”.

“Tanta attenzione al territorio e presenza puntuale alle sedute di consiglio ed alle commissioni, ai momenti di vita sociale – ha aggiunto la prima cittadina – La ricordo nell’ultimo impegno pubblico al quale abbiamo partecipato entrambe, il raduno degli Alpini d’Oc a Spinetta di giugno, eravamo a tavola insieme e lì ho ritrovato la Monica di sempre, la sua chiacchiera giovane e leggera ed al contempo puntuale nel ricordarci quanto necessario per le frazioni e i cittadini”.

“Il male è stato impietoso con lei ma gli ha tenuto testa con forza fino ad oggi. Mi unisco al dolore della famiglia, alla mamma Rosella, al papà Mario e a tutta la sua famiglia le mie condoglianze e quelle della Amministrazione Comunale. Ciao Monica”, ha concluso Manassero.

L’amica e collega in Consiglio, Serena Garelli, si è così espressa: “La voglio ricordare attraverso le parole che mi ha inviato Monica solo pochi giorni fa: “Il consiglio che ti do, Sere, e che ho sempre dato alle mie amiche, anche quando stavo bene ed ero spensierata, è quello di godersi la vita il più possibile facendo ciò che ci piace e che ci trasmetta emozioni””.

“Sono profondamente addolorata dalla notizia della scomparsa di Monica Pellegrino, consigliera comunale a Cuneo di soli 37 anni. Mando un grandissimo abbraccio alla famiglia di Monica, strappata alla vita troppo presto”, ha scritto sui social Monica Ciaburro, parlamentare di Fratello d’Italia.