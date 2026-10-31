Morta Nonna Silvi cuoca toscana e star dei social grazie al nipote: "Malattia fulminante se l'è portata via"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È morta Silvana Bini, conosciuta da milioni di persone come Nonna Silvi, la cuoca toscana diventata una star dei social grazie ai suoi video di cucina. Aveva 85 anni ed è scomparsa nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze, il paese in cui era nata. Con il suo accento inconfondibile, le ricette della tradizione e il carattere spontaneo aveva conquistato un pubblico internazionale, arrivando a cucinare per la famiglia reale del Qatar e a ricevere un riconoscimento da Forbes Italia.

Nonna Silvi è morta a 85 anni

Silvana Bini si è spenta nella sua casa di Montespertoli, lasciando un ricordo profondo tra i familiari e le tantissime persone che avevano imparato a conoscerla attraverso i social.

A raccontare gli ultimi momenti della nonna è stato il nipote Gabriele, che insieme alla famiglia aveva contribuito a trasformarla in un fenomeno del web.

“Era una grande donna, amore allo stato puro, che si è sempre fatta in quattro per la famiglia”, ha raccontato. Il nipote ha spiegato che Nonna Silvi è rimasta lucida fino alla fine, continuando a interessarsi alle proprie attività.

“Purtroppo una malattia ce l’ha portata via in poche settimane“, ha aggiunto, spiegando che proprio questa malattia è stata il motivo per cui “in questo periodo non avete più visto i nostri video”.

Parole accompagnate da un ultimo saluto carico di affetto: “Quello che ha dato questa donna a tutta la famiglia è indescrivibile. Ti amerò per sempre, nonna”, ha detto ancora Gabriele.

I funerali saranno celebrati lunedì 2 novembre a Montespertoli, nella chiesa di Sant’Andrea.

Chi era Nonna Silvi

Nata il 26 marzo 1941 in una famiglia numerosa, con otto figli, Silvana Bini aveva coltivato fin da giovane una grande passione per la cucina. Un interesse diventato negli anni una parte centrale della sua vita, tra preparazioni casalinghe, ricette tramandate e lavoro quotidiano.

Nel 2006 il figlio Marco aveva aperto il Forno Martini a Castelfiorentino. Da quel momento Silvana aveva iniziato a occuparsi regolarmente della preparazione di prodotti dolci e salati, mettendo a disposizione la propria esperienza.

Il suo mondo era fatto di ingredienti semplici, impasti e piatti della tradizione toscana. Ribollita, pasta al ragù, lasagne e dolci erano alcune delle preparazioni che sarebbero poi diventate protagoniste dei suoi video, insieme alle battute, alla spontaneità e al suo inconfondibile accento.

Il successo su TikTok dopo gli 80 anni

La svolta era arrivata nell’ottobre 2022, quando il nipote Gabriele aveva iniziato a riprenderla con il telefono. Il primo filmato diventato virale non era ancora una ricetta: mostrava la reazione della nonna al tatuaggio appena fatto dal nipote.

Quel video aveva fatto conoscere al pubblico la personalità travolgente di Silvana. Da lì era nata l’idea di continuare a filmarla mentre lavorava in cucina, trasformando gesti quotidiani e preparazioni al forno in contenuti seguitissimi su TikTok e Instagram.

Il successo era stato rapidissimo: aconquistare gli utenti non erano soltanto le ricette, ma soprattutto il modo diretto con cui Nonna Silvi si rivolgeva alla telecamera, le espressioni spontanee e l’ironia con cui raccontava il proprio lavoro.

La popolarità aveva superato presto i confini italiani. I suoi profili social erano arrivati a contare circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. Un risultato straordinario, raggiunto quando aveva già superato gli 80 anni.

Il riconoscimento di Forbes

L’ultimo premio era arrivato il 15 ottobre 2026, quando Forbes Italia le aveva assegnato il riconoscimento nella categoria Food dei Top Creators Awards. Un traguardo che aveva confermato il percorso eccezionale di una donna capace di trasformare la propria passione per la cucina in un fenomeno internazionale.

La notorietà conquistata sul web aveva aperto a Nonna Silvi opportunità che difficilmente avrebbe immaginato all’inizio della sua attività. Nel novembre 2023 era uscito il suo primo libro, Le ricette di una vita, pubblicato da De Agostini.

Sempre nel 2023 aveva ricevuto l’Italian Excellence Award ed era stata indicata da TasteAtlas come Food Hero, riconoscimento dedicato alle personalità capaci di valorizzare la cultura gastronomica.

Invitata dalla famiglia reale del Qatar

Uno dei momenti più importanti della sua carriera era arrivato nell’agosto 2024, quando era stata invitata a Doha dalla famiglia reale del Qatar. In quell’occasione aveva preparato alcuni piatti simbolo della cucina italiana, tra cui ragù, lasagne e brasato, per la famiglia Al-Thani.

Sempre nel 2024 era arrivata la pubblicazione di un secondo libro dedicato alla cucina italiana, questa volta in lingua tedesca, dal titolo Nonnas italienische Küche. La sua attività aveva inoltre trovato una nuova dimensione imprenditoriale con la nascita della Nonna Silvi Srl Società Benefit.

Nel 2025 aveva conquistato un altro riconoscimento, il premio Creator dell’Anno ai TikTok Awards. Nel maggio 2026 aveva partecipato come giudice a Celebrity Chef, il programma televisivo condotto da Alessandro Borghese su Tv8.