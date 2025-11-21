Morta Ornella Vanoni, la cantante di "Senza fine" aveva 91 anni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ornella Vanoni è morta all’età di 91 anni. La cantante si è spenta il 22 novembre nella sua casa di Milano. È stata una delle più grandi interpreti della musica leggera e una delle artiste italiane dalla carriera più longeva. In un’intervista aveva detto: “Non ho paura della morte. Capirò quando sarà il momento di andarmene”.

La morte di Ornella Vanoni

La cantante ha avuto un malore in casa ed è deceduta. Era nata il 22 settembre 1934.

Recentemente, in un’intervista, Ornella Vanoni aveva detto: “Non ho paura della morte. Capirò quando sarà il momento di andarmene, quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me. Non voglio fare come mia zia, che ha vissuto fino a 107 anni: un tormento. Aveva la mente lucida e il corpo infermo. Non riusciva a morire ed era disperata. Guardava il soffitto e mormorava: Signore, portami via”.

ANSA

Ornella Vanoni in una foto del 1975

La carriera di Ornella Vanoni

Figlia di un industriale farmaceutico, Nino, e di Mariuccia, dopo aver studiato dalle Orsoline e in diversi collegi tra Svizzera, Francia e Inghilterra, aveva il sogno nel cassetto di diventare estetista.

Iscritta nel 1953 all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, debutta come attrice nel 1965 in “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello.

Nel frattempo il legame sentimentale con Strehler finisce e nel 1957 inizia la sua carriera nella musica. Dopo l’esordio da cantante nella rappresentazione de “I Giacobini” di Federico Zardi al Piccolo, Vanoni si dedica alle “canzoni della mala“, repertorio con testi incentrati sul tema della malavita, che portò anche al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1959.

Nel 1960 incontra Gino Paoli, nella sede della casa discografica Ricordi. I due iniziano a frequentarsi, nonostante il cantante all’epoca fosse sposato. Lo stesso anno Vanoni si sposa con con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi.

I premi di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha pubblicato oltre cento progetti (tra album, EP e raccolte) e si calcola che abbia venduto oltre 55 milioni di dischi.

È l’unica interprete femminile a vincere due Premi Tenco, ha partecipato in gara a otto edizioni del Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 1968 con “Casa bianca” e piazzandosi per tre volte al quarto posto, nel 1967 con “La musica è finita”, nel 1970 con “Eternità” e nel 1999 con “Alberi”.

L’ultima partecipazione risale al 2018, con Bungaro e Pacifico e il brano “Imparare ad amarsi” (quinto posto in classifica). La cantante è poi tornata all’Ariston come ospite nel 2009, nel 2019, 2020, 2021 e nel 2023.

Tra le sue canzoni più famose si ricordano sicuramente “Senza fine“, “Io ti darò di più” e “L’appuntamento”.

Le collaborazioni di Ornella Vanoni

Artista dal timbro vocale quasi unico, si è mossa con destrezza tra diversi generi musicali dalla musica d’autore alla bossa nova fino al jazz.

Tantissime le sue collaborazioni, da Toquinho o George Benson o Herbie Hancock fino a Gino Paoli, Dario Fo, Paolo Conte, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Mogol, Renato Zero, Riccardo Cocciante, Pacifico e Francesco Gabbani.