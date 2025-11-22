Morta Ornella Vanoni, le reazioni del mondo dello spettacolo e della politica, da Fazio a Salvini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ornella Vanoni è morta all’età di 91 anni nella serata di venerdì 21 novembre 2025. La cantante si è spenta nella sua casa a Milano per un arresto cardiocircolatorio. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di una icona della musica leggera italiana, che con la sua voce inconfondibile era stata protagonista per quasi settant’anni della scena musicale. Da Fabio Fazio a Laura Pausini, da Patty Pravo a Renato Zero fino a Matteo Salvini, in tanti nel mondo della musica, dello spettacolo e della politica hanno dedicato un pensiero sui social a Ornella Vanoni.

Morta Ornella Vanoni, il cordoglio di Fabio Fazio

Tra i primi a dire addio a Ornella Vanoni è stato Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo Che Fa, dove la cantante era di casa.

“Sono senza parole, non ero pronto», scrive Fazio su X. “Non riesco a dire niente, non mi pare possibile”.

ANSA Ornella Vanoni con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Proprio nell’ultima puntata del talk show, durante l’intervista con Renato Zero, che della cantante era grande amico, Fazio aveva accennato ai problemi di salute di Ornella Vanoni.

Luciana Littizzetto, che ha più volte condiviso con Vanoni il palcoscenico del programma sul Nove, la piange così su Instagram: “Tesora mia adorata”.

Anche lo stesso programma ricorda la cantante: “Addio Ornella. Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore”.

I messaggi del mondo dello spettacolo: Bertè, Pravo, Zero, Rossi

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Ornella Vanoni da personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

“Ornella non può averci lasciato lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa… senza fine. Quanto ci mancherai amica mia”, così la piange Loredana Bertè.

“Ornellik. Grande artista, grande amica. Ti vorrò per sempre bene… mi mancherai. La tua Nicopat”, scrive sui social Patty Pravo.

“Ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione, per la voce, per l’ironia costante. W Ornella Vanoni”. Così Vasco Rossi che la ricorda per la versione della sua canzone “Ogni Volta” da lei reinterpretata.

“Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali. E lei ha sempre odiato la banalità. Ora sento solo un grande e profondo dispiacere. Ci mancherai”, scrive Fiorella Mannoia.

Anche Laura Pausini ricorda la Vanoni: “Ognuno ha i suoi cantanti preferiti.. la mia era Lei. Riposa in pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”.

“Addio Ornella, mi mancherai tanto”, scrive sui social Mara Venier.

Il messaggio commosso di Renato Zero

Renato Zero, amico di lunga data di Ornella Vanoni, le dedica un lungo, commosso messaggio d’addio: “Una luce si è spenta sulla scena della vita, e noi rimaniamo qui, nel buio, a cercare il respiro caldo di una voce che ci ha accompagnati per anni”.

“È volata via Ornella Vanoni. Una donna, un’artista, un’anima che non ha mai avuto paura di mostrarsi vera, intensa, irripetibile”.

L’artista ricorda la loro amicizia: “Renato e Ornella… Due cuori fuori dal comune, due spiriti liberi, due complicità che il destino aveva fatto incontrare per riconoscersi, sostenersi, volersi bene”.

“Amici da sempre, nella vita e nell’arte, uniti da quella magia che solo gli eletti del palcoscenico sanno condividere: rispetto, sincerità, follia buona, e quella bellezza che non ha bisogno di spiegazioni”.

“L’Italia perde una delle sue voci più luminose. Il mondo perde un’artista immensa. Noi perdiamo un pezzo di cuore”, scrive Zero.

“Ma gli artisti come Ornella non se ne vanno mai davvero. Restano nelle note, negli sguardi, nelle parole che hanno avuto il coraggio di cantare. Restano nei ricordi di chi li ha amati senza condizioni”.

“Ciao Ornella. Il tuo canto continuerà a volare. E noi, con tutto l’amore del mondo continueremo ad applaudirti e volerti bene”, conclude Renato Zero.

Il cordoglio della politica

Anche diversi esponenti della politica hanno dedicato un pensiero alla scomparsa di Ornella Vanoni.

“Con la scomparsa di Ornella Vanoni l’Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate”, scrive il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

“Grande dispiacere per la scomparsa di Ornella Vanoni. Un pezzo di storia della musica italiana. Una voce unica, inconfondibile, senza tempo. Buon viaggio”. Così il ministro Matteo Salvini su X.

“Te ne sei andata ma per noi sarai sempre ‘senza fine'”, la ricorda il leader di Italia Viva Matteo Renzi.