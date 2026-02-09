Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una "devastante malattia": l'annuncio della figlia Giada

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morta Patrizia de Blanck, noto volto della tv italiana: si è spenta all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. A Darne notizia la figlia Giada con un lungo post sui social: “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità”.

Addio a Patrizia De Blanck

Addio a Patrizia de Blanck, nota per essere stata ospite e commentatrice in diversi popolari programmi e reality show della tv italiana.

La contessa si è spenta a Roma all’età di 85 anni dopo una lunga malattia.

A dare l’annuncio la figlia Giada in un lungo post su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme.

L’annuncio della figlia Giada

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck”, scrive su Instagram la figlia Giada.

“Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”.

“Con tanta difficoltà – continua – scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita”.

Giada De Blanck parla poi della malattia della madre e del duro periodo che hanno vissuto assieme: “Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo”.

“Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti”.

“Con lei – conclude – se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci”.

Chi era Patrizia De Blanck

Discendente da una famiglia nobiliare veneziana, la contessa Patrizia De Blanck era un volto noto della tv italiana, ospite e commentatrice in tanti programmi tv, dove aveva conquistato il pubblico col suo linguaggio colorito, schietto e senza filtri.

Aveva esordito in tv da giovane nel 1958, come valletta nel Musichiere di Mario Riva.

Poi il ritorno nel 2002 grazie a Piero Chiambretti, come ospite fissa nel programma Chiambretti c’è. Da lì la sua ascesa: divenne presenza fissa nei salotti di Barbara D’Urso, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live.

Nel 2003 è stata commentatrice nella prima edizione del reality show L’isola dei famosi, con la figlia Giada come concorrente.

La contessa partecipò a sua volta nel reality dei naufraghi nel 2008, e poi al Grande Fratello Vip nel 2020.

Patrizia De Blanck si sposò due volte: il primo matrimonio nel 1960 con il baronetto inglese Anthony Leigh Milne, che durò pochi mesi.

Il secondo nel 1971 con il console di Panama Giuseppe Drommi, che durò fino alla morte di lui nel 1999. Dalla loro relazione nacque Giada.