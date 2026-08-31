Morta per difterite a Palermo, i genitori si difendono e spiegano: "Non era vaccinata per un impedimento"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I genitori della bambina morta per difterite a Palermo aggiungono un nuovo elemento alla ricostruzione dei fatti. La piccola Anna Rosa non era vaccinata perché sarebbe sorto un impedimento che verrà spiegato ai giudici. I genitori della bambina di 4 anni hanno spiegato, tramite il loro legale, di non essere no-vax, visto che gli altri 4 figli sono stati regolarmente vaccinati.

Bimba morta per difterite, l’esposto dei genitori

L’avvocato dei genitori della bambina di Palermo morta a causa della difterite, una malattia ormai scomparsa in Italia, ha depositato un’istanza per chiedere alla Procura di ascoltare la coppia.

L’intenzione è quella di spiegare il motivo per cui Anna Rosa non era stata sottoposta al ciclo vaccinale, che non avrebbe nulla a che fare con le presunte posizioni no-vax della coppia e con i timori che il siero possa provocare l’autismo.

ANSA

I genitori di Anna Rosa: “Non siamo no-vax”

Come spiega l’avvocato Luigi Marrandino, i genitori della piccola Anna Rosa “respingono le ricostruzioni che sono passate sui media” e “non ci stanno a passare per no-vax incuranti della salute dei figli”. Il legale della famiglia della bambina morta per difterite sottolinea che Anna Rosa “non è stata vaccinata per un impedimento importante che i genitori spiegheranno quando verranno interrogati dagli inquirenti”.

Nello stesso esposto i genitori della bambina negano di aver tardato a dire ai medici che avevano in cura Anna Rosa che quest’ultima non era vaccinata. “Lo abbiamo detto sin dal primo ingresso al Pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Da dove ci hanno rimandato a casa, dicendo che aveva solo una tonsillite”, sostengono.

La madre della bambina, subito dopo l’accaduto, aveva lanciato pesanti accuse ai medici e poco dopo la famiglia ha presentato una denuncia. Sono otto, al momento, i medici iscritti nel registro degli indagati.

Difterite a Palermo, la ricostruzione dei fatti

Dopo una prima visita al Pronto soccorso del “Cervello” il 13 agosto, Anna Rosa, con febbre, mal di gola e vomito, viene dimessa con diagnosi di tonsillite essudativa febbrile, nonostante i genitori avessero segnalato l’assenza delle vaccinazioni pediatriche. Il 15 agosto, visto il persistere e l’aggravarsi dei sintomi, torna in ospedale: una dottoressa sospetta la difterite, poi confermata.

La bambina viene intubata e trasferita all’Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo, dove viene sottoposta a diverse terapie, tra cui emodialisi ed Ecmo, e infine trasferita in terapia intensiva al Civico. Muore il 20 agosto per un collasso multiorgano causato dalla difterite.

“Il sospetto dei genitori – afferma l’avvocato dei genitori – è che la bambina possa aver subito cure inadeguate e interventi invasivi, che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute”.