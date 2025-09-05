Morta Pia Velsi, Nonna Trieste di Parenti Serpenti: nel 2015 lanciò un appello sulle sue difficoltà economiche

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’attrice e cantante Pia Velsi è morta a Roma il 4 settembre 2025, aveva 101 anni. Indimenticabile Nonna Trieste del film di Mario Monicelli Parenti Serpenti, è stata una delle artiste più longeve del Novecento. A dare notizia della sua scomparsa sono stati l’amico campano Antonio Del Giudice e l’assistente Isabella, che le è rimasta accanto fino all’ultimo giorno.

Chi era Pia Velsi

Nata a L’Aquila il 31 marzo 1924, il suo vero nome è Elpidia Sorbo. È cresciuta a Napoli dove ha cominciato a esibirsi come cantante negli anni ’40. Dopo essersi trasferita a Roma, ha debuttato al Teatro Ambra Jovinelli, in una compagnia di varietà.

Chiamata a sostituire l’attrice napoletana Rosalia Maggio durante uno spettacolo al Teatro Petruzzelli di Bari, Pia Velsi ha dovuto cimentarsi per la prima volta sia nella recitazione che nella danza. Questo ruolo è considerato l’inizio della sua lunga carriera.

ANSA

L’attrice Pia Velsi

Con il nomignolo di Nuovo Fiore, nello stesso periodo, ha inciso numerosi dischi a 78 giri per l’etichetta Phonotype.

Le collaborazioni con Monicelli e Troisi

Nel corso della sua attività nel mondo del cinema ha lavorato con alcuni dei più apprezzati registi, come Nanni Loy e Renato Castellani.

Tra le sue numerose apparizioni cinematografiche sono da ricordare le brevi ma efficaci caratterizzazioni nei film di Luciano De Crescenzo, per esempio il ruolo della signora del cavalluccio rosso in Così parlò Bellavista e la signora della “mezz’ora” in 32 dicembre.

L’interpretazione per cui viene maggiormente ricordata è però quella di Nonna Trieste, la moglie di Paolo Panelli in Parenti serpenti di Mario Monicelli.

Dalla seconda metà degli anni settanta, con il ruolo di prima attrice comica, si è dedicata alla sceneggiata napoletana, unendosi con la compagnia di Mario e Sal da Vinci e portando in scena sui maggiori palcoscenici d’Italia numerose commedie musicali.

Tra gli attori con cui ha lavorato si ricordano Massimo Troisi, Paolo Villaggio, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Enrico Brignano e Diego Abatantuono.

La Tv e gli ultimi anni di Pia Velsi

Sul piccolo schermo ha recitato in diverse fiction come Don Matteo e Le ali della vita.

Per molti anni ha interpretato una suora in una serie di spot pubblicitari per le acque Uliveto e Rocchetta, insieme ad Alessandro Del Piero e Cristina Chiabotto.

Il pubblico televisivo l’ha amata nei panni di Filomena nella serie televisiva Tutti pazzi per amore. Nel 2010 ha recitato nella miniserie TV per Rai Uno dal titolo Il signore della truffa, accanto a Gigi Proietti, nel ruolo della vedova Nencioni.

Il 31 marzo 2015, ospite del programma La vita in diretta, ha raccontato di avere difficoltà economiche e di vivere in una situazione di indigenza nonostante la lunga carriera nel mondo dello spettacolo.