Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morta all’età di ottantatré anni Raffaella Curiel, storica stilista e figura simbolo dell’alta sartoria italiana. Il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026 in un ospedale di Milano, dove era ricoverata per una polmonite. A dare l’annuncio della scomparsa sono stati i due figli Gaetano e Gigliola.

La scomparsa di Raffaella Curiel a Milano

Il mondo della moda italiana perde una delle sue protagoniste più raffinate: nella notte di sabato 21 novembre 2026 è morta a Milano Raffaella Curiel, considerata da decenni l’intellettuale dell’alta sartoria nazionale.

La stilista, all’anagrafe Raffaella Bettinelli, aveva ottantatré anni ed era ricoverata in una struttura ospedaliera del capoluogo lombardo a causa di una polmonite. A comunicare ufficialmente la notizia della scomparsa sono stati i suoi due figli, Gaetano e Gigliola.

Nata a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, il 9 gennaio 1943, aveva trascorso l’intera esistenza a Milano diventando il punto di riferimento imprescindibile dell’eleganza cittadina e dell’aristocrazia culturale, vestendo regolarmente le signore in occasione delle inaugurazioni del 7 dicembre al Teatro alla Scala.

Dagli inizi nell’atelier materno al successo internazionale

La vocazione sartoriale di Raffaella Curiel affondava le radici nella tradizione familiare avviata a Trieste nel 1908 da Ortensia Curiel e proseguita a Milano dalla madre Gigliola, che tra gli anni Cinquanta e Sessanta conquistò anche i grandi magazzini di New York e Londra.

Dopo gli studi classici e una formazione decisiva a Parigi presso Pierre Balmain, alla fine degli anni Sessanta raccolse l’eredità materna aprendo lo storico atelier in corso Matteotti.

Il suo stile discreto e colto si fondava su una visione precisa: “Un abito deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa”. Affiancata dagli anni Novanta dalla figlia Gigliola, espanse il marchio negli Stati Uniti e in Giappone, fino alla cessione nel 2016 al gruppo cinese RedStone, mantenendo però in famiglia la direzione creativa nella sede di via Montenapoleone.

I riconoscimenti istituzionali e l’impegno nel sociale

Accanto alla carriera sulle passerelle internazionali e ai riferimenti continui all’arte e alla letteratura nelle sue collezioni, la stilista ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti civici e statali, tra cui l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano nel 1995 e l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.

Particolarmente intenso è stato anche il suo impegno filantropico e sociale: sostenne a lungo la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, la Croce Rossa Italiana, la Lega Lombarda contro la droga e i progetti dedicati ai bambini con sindrome di Down e all’assistenza degli anziani, coinvolgendo nel 2004 anche le detenute del carcere di San Vittore in iniziative sartoriali.